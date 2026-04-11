Theo CNN, đài truyền hình quốc gia Iran IRIB ngày 11/4 đã thông báo về việc phái đoàn Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Islamabad, dù hiện vẫn chưa rõ các cuộc thảo luận này được tiến hành trực tiếp hay thông qua trung gian là Pakistan.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã lần lượt trao đổi riêng với phái đoàn Mỹ và Iran. Nhà lãnh đạo Pakistan đánh giá cao cam kết của cả hai bên trong việc tham gia đối thoại một cách xây dựng, bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán này sẽ là bước đệm hướng tới hòa bình bền vững ở Trung Đông.

Mỹ và Iran bắt đầu quá trình đàm phán tại Pakistan. Ảnh: Al Jazeera

Những nhân vật dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán là Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner; trong khi dẫn dắt phái đoàn Iran là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi.

Tổng thống Trump nói Mỹ đang dọn dẹp eo biển Hormuz

Theo Times of Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/4 tuyên bố rằng Mỹ đang tiến hành dọn dẹp eo biển Hormuz, nhưng không nêu cụ thể các hoạt động "dọn dẹp" là gì.

"Chúng tôi đang bắt đầu quá trình dọn dẹp eo biển Hormuz như một sự hỗ trợ cho các quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức,... Thật đáng ngạc nhiên khi họ không có đủ dũng khí để tự làm điều này", ông Trump cho biết.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng tiết lộ về việc một số lượng lớn tàu chở dầu đang hướng tới Mỹ để lấy hàng.

"Một số lượng khổng lồ các tàu chở dầu hoàn toàn rỗng, trong đó có những tàu lớn nhất thế giới, ngay lúc này đang hướng tới Mỹ để nạp loại dầu tốt nhất. Mỹ có nhiều dầu hơn 2 nền kinh tế dầu mỏ lớn tiếp theo cộng lại và chất lượng cũng cao hơn. Chúng tôi đang chờ các bạn", ông Trump nói.