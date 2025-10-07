Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 6/10, Ngoại trưởng Marco Rubio đã nêu tên ứng viên sáng giá của đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028.

Khi được người dẫn chương trình hỏi về khả năng tham gia cuộc đua tới Nhà Trắng nếu được Tổng thống Donald Trump ủng hộ, Ngoại trưởng Rubio trả lời rằng, phong trào "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) sẽ có một người lãnh đạo khác.

"Tôi tin ứng viên tiếp theo của đảng Cộng hòa sẽ là Phó Tổng thống JD Vance, nếu ông ấy muốn ra tranh cử. Ông ấy là một người bạn tốt của tôi và đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình", ông Rubio đánh giá.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (trái) và Ngoại trưởng Marco Rubio. Ảnh: NYT

Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, đội ngũ hiện nay có năng lực "tuyệt vời" và đang nỗ lực hết mình vì tổng thống.

Hồi tháng 8, Tổng thống Trump nhấn mạnh, hiện còn "quá sớm" để lựa chọn ứng viên tiếp theo cho đảng Cộng hòa, nhưng thừa nhận "phó tướng" Vance là nhân vật tiềm năng nhất. Ông Trump cũng gợi ý, Ngoại trưởng Rubio có thể là liên danh tranh cử với ông Vance trong tương lai.

"Vance đang làm rất tốt và có lẽ khi thời điểm đó đến, ông ấy sẽ nhận được sự ủng hộ cần thiết", ông Trump nói.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Vance tuyên bố, ưu tiên của ông là làm tốt công việc hiện tại và hướng tới cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ vào năm 2026. "Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao. Nếu tôi làm tốt và Tổng thống Trump tiếp tục thành công, chính trường sẽ tự có câu trả lời. Chúng ta sẽ tính đến cuộc bầu cử 2028 vào thời điểm phù hợp", ông Vance cho biết.