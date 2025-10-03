Theo báo New York Times (NYT), Tổng thống Donald Trump ngày 2/10 đã thông báo về kế hoạch gặp mặt Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ Russell Vought nhằm "cắt giảm một số cơ quan của đảng Dân chủ".

"Tôi không thể tin được rằng phe Dân chủ đã trao cho tôi cơ hội để làm việc này. Tôi không nghĩ họ là những người kém thông minh, nên có lẽ đây là điều họ muốn", ông Trump tuyên bố

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Trump đang có kế hoạch cắt giảm hàng nghìn nhân viên liên bang, nhưng không công bố thêm chi tiết. Tuy vậy, ông Trump từng nói về việc muốn sa thải 300.000 nhân viên liên bang trước tháng 12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Sau khi chính phủ Mỹ đóng cửa vào ngày 1/10, Nhà Trắng đã đóng băng nguồn tiền cho các dự án giao thông công cộng và năng lượng xanh ở các bang có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ. Hậu quả của kế hoạch này là khoảng 750.000 nhân viên liên bang phải tạm nghỉ việc không lương. Riêng quân đội và các lực lượng an ninh vẫn tiếp tục làm việc, nhưng các khoản chi trả sẽ bị đình trệ.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhận định, nếu tình trạng đóng cửa kéo dài, chính phủ có thể phải tăng cường việc cắt giảm nhân sự, ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 300.000 người từ nay đến cuối năm.

Theo NYT, việc chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 3/10, khi Thượng viện Mỹ nhóm họp trở lại. Tuy vậy, chưa có dấu hiệu nào cho thấy đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa của ông Trump có thể đi tới thống nhất về một dự luật ngân sách.