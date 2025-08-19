Tờ Times of India ngày 19/8 đưa tin, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mới đây đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại New Delhi.

Trong cuộc gặp, ông Vương và ông Jaishankar đã thảo luận về tình hình biên giới và nhiều chủ đề khác liên quan đến hợp tác song phương. Ngoại trưởng Trung Quốc đang có chuyến thăm 3 ngày tới Ấn Độ và dự kiến sẽ gặp mặt Thủ tướng Narendra Modi trong tối nay (19/8).

"Bắc Kinh vẫn luôn duy trì các nguyên tắc hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các nước láng giềng. Trung Quốc và Ấn Độ cần tăng cường lòng tin, tìm cách giải quyết các khác biệt và cải thiện quan hệ song phương", ông Vương nói trong cuộc họp với ông Jaishankar.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Ảnh: X/@DrSJaishankar

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến đi của ông Vương Nghị nhằm thể hiện cam kết của Bắc Kinh trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, duy trì tiếp xúc chiến lược và củng cố sự tin cậy chính trị với New Delhi. Bên cạnh đó, các vòng đàm phán gần đây giữa hai nước về vấn đề phân định và quản lý biên giới đã có tiến triển tích cực.

Về phía Ấn Độ, Ngoại trưởng Jaishankar tuyên bố, ông và người đồng cấp Trung Quốc đã có những cuộc thảo luận hiệu quả về "các vấn đề kinh tế và thương mại, các cuộc hành hương, giao lưu văn hóa, chia sẻ dữ liệu sông ngòi, kết nối và trao đổi song phương".

"Những khác biệt trong lập trường của New Delhi và Bắc Kinh về biên giới không nên biến thành tranh chấp. Tôi kỳ vọng các cuộc thảo luận này sẽ góp phần xây dựng một mối quan hệ ổn định, hợp tác và hướng tới tương lai giữa Ấn Độ và Trung Quốc", ông Jaishankar nhấn mạnh.