Chùa Tỉnh Hội (trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai) đang được khẩn trương tháo dỡ, di dời một số công trình liên quan để bàn giao gần 4.000m2 đất phục vụ thi công dự án đường trục trung tâm phường Trấn Biên.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, những ngày này, bên trong khuôn viên chùa, hàng chục nhân công hối hả tháo dỡ nhà sinh hoạt, tường rào và cây xanh để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án đường trục trung tâm.

Vừa cắt sắt mái kèo, ông Lê Hoàng vừa cho biết nhóm công nhân đã làm việc liên tục nhiều ngày để kịp tiến độ thi công.

“Gần một tuần nay, chúng tôi thực hiện tháo dỡ một số hạng mục. Trời mưa nhiều khiến công việc bị gián đoạn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để mặt bằng được bàn giao sớm nhất” - ông Hoàng nói.

Cùng lúc đó, một nhóm lao động khác tất bật di chuyển những bồn nước inox nặng trĩu, khéo léo bứng từng gốc cây xanh trong sân chùa để giữ rễ, tránh hư hại. Một số người khác tranh thủ xây đoạn tường rào mới, tạo ranh giới cho nhà chùa sau khi mặt bằng được bàn giao.

Anh Trần Phú Yên vừa cắt bỏ những rễ cây bị hỏng vừa cho biết một số cây xanh bị vướng vào mặt bằng dự án nên buộc phải di dời. Dù phải cắt tỉa bớt rễ, nhưng các anh sẽ giữ cho cây không bị tổn hại để có thể tiếp tục phát triển khi được trồng lại.

“Chúng tôi cố gắng giữ cây sống để sau này có thể trồng lại trong khuôn viên mới của chùa. Dù mưa nhiều, đất trơn trượt nhưng anh em đều làm cẩn thận để không làm hỏng cây” - anh Yên chia sẻ.

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết nhà chùa hoàn toàn ủng hộ chủ trương phát triển hạ tầng đô thị của phường Trấn Biên nói riêng và tỉnh nói chung. Việc chùa Tỉnh Hội bàn giao gần 4.000m2 đất không chỉ là trách nhiệm với cộng đồng mà còn thể hiện tinh thần đồng hành của Phật giáo với các hoạt động vì lợi ích chung của xã hội.

“Chúng tôi xem đây là việc làm ý nghĩa, góp phần xây dựng diện mạo mới cho thành phố. Dù phải thu hẹp một phần khuôn viên của chùa nhưng điều quan trọng là khi dự án hoàn thành, người dân có tuyến đường khang trang, thuận tiện” - vị đại diện chia sẻ thêm.

Đường trục trung tâm phường Trấn Biên, bao gồm cầu Thống Nhất đang được hoàn thiện

Ông Nguyễn Duy Tân - Chủ tịch phường Trấn Biên - chia sẻ việc chùa Tỉnh Hội bàn giao mặt bằng đã tháo gỡ được một "nút thắt" lớn cho tiến độ thi công dự án đường trục trung tâm. Theo ông, tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ trở thành trục giao thông huyết mạch, kết nối các khu dân cư, trường học, bệnh viện và cơ quan hành chính trong khu vực.

“Dự án này không chỉ giúp giảm tải áp lực giao thông nội đô mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện diện mạo đô thị của ‘siêu’ phường Trấn Biên” - ông Tân chia sẻ.

Lãnh đạo Đảng ủy và UBND phường Trấn Biên cũng bày tỏ sự phấn khởi, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai vì đã đồng thuận bàn giao diện tích đất tại chùa Tỉnh Hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án.

Dự án đường trục trung tâm phường Trấn Biên được khởi công năm 2022 với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, do Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Để triển khai, dự án phải thu hồi hơn 33ha đất, ảnh hưởng đến 390 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Đến đầu tháng 9 này, khối lượng xây dựng mới đạt khoảng 60% do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.