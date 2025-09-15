Theo đó, cử tri xã Pơng Drang (Đắk Lắk) đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa các chính sách phát triển kinh tế - xã hội toàn diện cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều tuyến đường giao thông nội bộ trong thôn, buôn đã xuống cấp, mặt đường bong tróc, lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa khô, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và giao thương của người dân, đặc biệt tại những khu vực khó khăn trên địa bàn xã Pơng Drang.

Bộ Xây dựng ủng hộ làm đường nội bộ thôn, buôn ở Đắk Lắk. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Phúc đáp kiến nghị này, Bộ Xây dựng cho biết việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông nội bộ trong thôn, buôn là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, tạo điều kiện thuận lợi kết nối với các vùng đặc biệt khó khăn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo Bộ Xây dựng, các tuyến giao thông nội bộ trong thôn, buôn do địa phương quản lý. Vì vậy, thẩm quyền đầu tư các tuyến đường này thuộc trách nhiệm của địa phương.

Bộ Xây dựng thống nhất với kiến nghị của cử tri về việc quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt là sớm đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trên địa bàn xã Pơng Drang và đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chủ động nghiên cứu, bố trí nguồn vốn để triển khai theo thẩm quyền.

Trường hợp gặp khó khăn, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu vốn hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.