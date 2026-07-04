Ngôi làng trên hồ Nokoue được gọi là Venice của châu Phi. Ảnh: FlickHugo/Atlasobscura

Ngôi làng giữa hồ

Giữa mặt hồ Nokoue ở miền nam Cộng hòa Benin là một ngôi làng đặc biệt, không có những con đường, không có xe cộ và cũng không có quảng trường trung tâm. Thay vào đó là hàng nghìn ngôi nhà dựng trên cọc gỗ, những chiếc thuyền độc mộc và hàng nghìn cư dân đã gắn bó cả cuộc đời với mặt hồ.

Đó là Ganvie - ngôi làng nổi lớn nhất châu Phi, thường được gọi như "Venice của châu Phi".

Ganvie hình thành cách đây khoảng 400 năm, bắt nguồn từ một giai đoạn lịch sử đầy biến động. Vào thế kỷ 18, người dân thuộc bộ tộc Tofinu đã phải rời bỏ đất liền để chạy trốn khỏi các cuộc truy lùng của binh lính bắt giữ và bán cho các thương nhân châu Âu.

Trong hành trình tìm đường sinh tồn, người Tofinu đã di chuyển ra khu vực hồ Nokoue. Theo truyền thuyết địa phương, binh lính thời đó rất sợ vùng nước này vì cho rằng có một con quỷ dữ sinh sống dưới mặt hồ. Chính niềm tin đó đã vô tình biến nơi đây thành vùng trú ẩn an toàn cho những người chạy trốn.

Trong ngôn ngữ địa phương, Ganvie có nghĩa là "chúng ta đã sống sót", theo Guardian Nigeria. Tên của ngôi làng là để tưởng nhớ lịch sử năm nào.

Ngôi nhà sàn đầy màu sắc ở Ganvie. Ảnh: Worldatlas

Cuộc sống ở “Venice của châu Phi”

Dù mối đe dọa đã qua đi từ lâu, người dân Ganvie vẫn tiếp tục gắn bó với cuộc sống trên mặt nước. Trải qua nhiều thế kỷ, ngôi làng không ngừng mở rộng và trở thành một cộng đồng độc đáo.

Ngày nay, có khoảng 20.000 người sống trong ngôi làng. Họ thường được gọi là “người nước”. Tận dụng điều kiện tự nhiên đặc biệt, người dân địa phương dựng nhà trên các cọc gỗ cắm xuống lòng hồ.

Mọi thứ trong làng đều gắn liền với nước, xây dựng trên cọc: từ cửa hàng làm tóc, chợ, khách sạn, bệnh viện, doanh nghiệp cho đến nhà thờ.

Những chiếc thuyền độc mộc, mỏng và dài là phương tiện di chuyển của người dân địa phương. Họ sống chủ yếu bằng nghề đánh cá, nuôi cá trong những lồng cá dưới nước. Phần lớn số cá đánh bắt được đều được hun khói để bảo quản, phù hợp với điều kiện không có hệ thống làm lạnh.

Chợ nổi ở Ganvie. Ảnh: Guardian Nigeria

Điểm đặc biệt nhất của ngôi làng là khu chợ nổi. Không giống những khu chợ truyền thống trên đất liền với các gian hàng cố định, chợ Ganvie không có địa chỉ cụ thể. Cả mặt hồ chính là không gian buôn bán. Người bán chủ động chèo xuồng tìm đến khách, còn người mua cũng di chuyển bằng thuyền để trao đổi hàng hóa.

Mỗi ngày, "bản đồ" của khu chợ lại thay đổi. Người bán cá hun khói chèo xuồng ghé từng gia đình quen thuộc. Người bán dầu cọ chọn neo thuyền tại những tuyến nước đông đúc nhất. Những người mang rau củ từ đất liền đến lại cập xuồng gần bến để khách tự tìm đến. Mọi hoạt động đều diễn ra linh hoạt, phụ thuộc vào thời tiết, mùa vụ và nhu cầu của cư dân.

Những năm qua, du lịch đang dần phát triển ở ngôi làng nổi, thu hút khoảng 10.000 du khách ghé thăm mỗi năm. Du khách đến Ganvie thường cảm nhận ngôi làng bằng khứu giác trước khi nhìn thấy toàn cảnh. Mùi cá hun khói, khói bếp và hơi nước từ hồ hòa quyện trong không khí.

Lối sống độc đáo của người dân địa phương xung quanh vùng nước vẫn mang lại nhiều bài học cho việc thiết kế các thành phố nổi trong tương lai.