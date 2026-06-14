Nguồn video: News18

Đầu tháng 6/2026, video ghi lại trải nghiệm của nữ du khách Tushika Agarwal (người Ấn Độ) tại ngôi làng Malana thu hút gần 20 triệu lượt xem sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong video, nữ du khách đặt tiền xuống đất bên ngoài một cửa hàng thay vì đưa trực tiếp cho người bán. Sau khi nhặt tiền lên, chủ cửa hàng cũng trả lại tiền thừa bằng cách đặt xuống một bề mặt để cô tự lấy. Hình thức giao dịch khác thường này nhanh chóng khiến nhiều người xem tò mò, theo News18.

Tushika Agarwal chia sẻ rằng, bản thân không được phép bước vào bên trong cửa hàng. Cô cho biết đây là ngôi làng hiếm hoi ở Ấn Độ sống tách biệt với thế giới bên ngoài, vẫn giữ bản sắc, tín ngưỡng và những truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm.

Ngôi làng tách biệt giữa núi rừng Himalaya

Nằm giữa những dãy núi ở thung lũng Parvati thuộc bang Himachal Pradesh (Ấn Độ), Malana từ lâu được biết đến là ngôi làng bí ẩn khu vực Himalaya.

Không sở hữu những khu nghỉ dưỡng sang trọng, hay những điểm check-in nổi tiếng, nơi đây thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm bởi những truyền thống lâu đời.

Một trong những phong tục tập quán độc đáo của ngôi làng khiến du khách kinh ngạc là tục "không được chạm vào". Theo đó, người ngoài không được chạm vào người dân địa phương, đền thờ hay những vật được xem là linh thiêng trong làng.

Trong đời sống tinh thần của cư dân địa phương, Jamlu Devta là vị thần bảo hộ tối cao, người ban hành luật lệ cho cộng đồng. Các đền thờ, hiện vật tôn giáo và nhiều khu vực trong làng được xem là mang tính linh thiêng, thuộc quyền bảo hộ của vị thần.

Người ngoài làng bị cho là có thể làm mất sự thanh khiết nghi lễ nếu chạm vào người hoặc địa điểm thiêng này. Vì vậy, các quy định "không chạm vào người dân địa phương" được đặt ra là để bảo vệ sự "thuần khiết" theo quan niệm tôn giáo của cộng đồng.

Malana nằm ở độ cao khoảng 2.650m so với mực nước biển, được bao bọc bởi núi cao và rừng rậm, ngôi làng gần như tách biệt với thế giới bên ngoài trong suốt nhiều thế kỷ. Sự biệt lập về địa lý đã giúp cộng đồng nơi đây gìn giữ được những tập tục cổ xưa mà họ xem là nền tảng của đời sống xã hội.

Những ngôi nhà cổ ở làng Malana thuộc bang Himachal Pradesh. Ảnh: Times of India

Du khách bị cấm chạm vào những gì?

Tại Malana, quy định không chỉ dừng lại ở việc tránh tiếp xúc với người dân địa phương.

Du khách được yêu cầu không chạm vào nhà cửa, các công trình dân cư, tường đền thờ, những vật phẩm phục vụ nghi lễ tôn giáo và các khu vực linh thiêng đã được đánh dấu. Một số nơi còn có biển cảnh báo hoặc được người dân trực tiếp nhắc nhở nhằm tránh những vi phạm ngoài ý muốn.

Dù lượng khách du lịch ngày càng tăng, các quy tắc truyền thống vẫn được cộng đồng duy trì như một phần không thể tách rời.

Điều này buộc du khách phải đặc biệt chú ý trong từng hành động, từ việc lựa chọn vị trí đứng, cách di chuyển cho đến việc tiếp xúc với môi trường xung quanh.

Khác với nhiều thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng có thể tiếp cận bằng ô tô, hành trình đến Malana đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn.

Du khách phải di chuyển đến cổng làng Malana trước khi tiếp tục đi bộ khoảng 4km theo đường núi để vào khu dân cư. Dọc tuyến đường là khung cảnh ngoạn mục của thung lũng Parvati với những cánh rừng nguyên sinh, vách núi dựng đứng và các hẻm núi sâu.

Mặc dù nổi tiếng với những quy định nghiêm ngặt, việc lưu trú tại Malana không quá khó khăn như nhiều người tưởng tượng.

Xung quanh ngôi làng có các nhà nghỉ và homestay phục vụ khách du lịch. Một số quán ăn nhỏ cũng cung cấp những món ăn địa phương cùng thực đơn đơn giản. Du khách hoàn toàn có thể nghỉ lại qua đêm để khám phá vùng núi này.

Điều quan trọng nhất khi đến Malana là sự tôn trọng văn hóa bản địa. Khách phải đi theo các lối được chỉ dẫn, tuân thủ biển báo, hạn chế tiếp xúc không cần thiết, xin phép trước khi chụp ảnh và tránh xâm nhập những khu vực bị cấm.

Chuyến đi đến Malana mang lại trải nghiệm đặc biệt về sự tỉnh thức trong du lịch. Thay vì chỉ ghé thăm và chụp ảnh, du khách buộc phải quan sát kỹ hơn, cư xử thận trọng hơn và ý thức rõ hơn về tác động của mình đối với cộng đồng địa phương.