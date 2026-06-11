Khung cảnh ngôi làng giàu có, dân gửi tiền tiết kiệm gần 14.000 tỷ đồng. Ảnh: Timesofindia

Thoạt nhìn, ngôi làng Madhapar ở bang Gujarat trông giống như nhiều ngôi làng khác ở Ấn Độ: có đền thờ, những con đường nhỏ hẹp, những ngôi nhà truyền thống và những khu chợ địa phương yên bình. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài bình dị đó là một trong những cộng đồng nông thôn giàu có bậc nhất ở Ấn Độ.

Kho bạc khổng lồ giữa vùng quê Ấn Độ

Theo Times of India, ngôi làng Madhapar hiện có khoảng 17 chi nhánh ngân hàng đang hoạt động, bao gồm các ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước và tư nhân. Tổng số tiền gửi của người dân tại các ngân hàng khoảng 50 tỷ rupee (hơn 13.850 tỷ đồng).

Điều đáng chú ý, đây là một ngôi làng nông thôn, nơi đây không có các khu công nghiệp quy mô lớn hay những tập đoàn kinh tế khổng lồ.

Nguồn gốc của sự thịnh vượng tại Madhapar không đến từ tài nguyên thiên nhiên hay những dự án đầu tư đột biến. Thành công của ngôi làng chủ yếu bắt nguồn từ cộng đồng người Ấn Độ sinh sống ở nước ngoài.

Nhiều gia đình tại Madhapar có người thân đang làm việc và định cư tại Anh, Mỹ, Canada, các quốc gia châu Phi cũng như khu vực Trung Đông. Sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp thành công nơi đất khách, họ gửi tiền về hỗ trợ gia đình và đầu tư cho cộng đồng.

Nguồn kiều hối ổn định trong nhiều thập kỷ đã góp phần thay đổi diện mạo của cả ngôi làng. Tiền không chỉ được sử dụng để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng hộ gia đình mà còn được đầu tư cho giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng.

Một góc khung cảnh ngôi làng Madhapar. Ảnh: Economic Times

Để duy trì sự kết nối giữa những người con xa quê với quê hương bản quán, Hiệp hội làng Madhapar đã được thành lập tại London từ năm 1968. Tổ chức này đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ các hoạt động cộng đồng, điều phối các dự án phát triển và giữ gìn mối liên hệ giữa các thế hệ người Madhapar trên khắp thế giới.

Ngôi làng của sức mạnh cộng đồng

Ngày nay, Madhapar có hệ thống trường học, trung tâm y tế, công viên, hồ nước, đập thủy lợi cùng nhiều công trình công cộng được đầu tư bài bản.

Người dân được tiếp cận các dịch vụ giáo dục và chăm sóc sức khỏe tương đối đầy đủ. Thậm chí, làng còn xây dựng khu nuôi dưỡng bò hiện đại - một công trình hiếm thấy tại nhiều vùng nông thôn.

Ngôi làng Madhapar giàu có ở Ấn Độ. Ảnh: Economic Times

Lịch sử của Madhapar có từ thế kỷ XII, khi ngôi làng được thành lập bởi cộng đồng Mistri - những nghệ nhân nổi tiếng với nghề xây dựng đền đài và các công trình kiến trúc truyền thống tại Gujarat.

Trải qua hàng trăm năm, nhiều cộng đồng dân cư khác đã đến sinh sống, tạo nên sự đa dạng văn hóa cho vùng đất này. Dù phát triển mạnh về kinh tế, Madhapar vẫn bảo tồn được các giá trị truyền thống, phong tục tập quán và bản sắc địa phương.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại đã tạo nên nét đặc biệt của Madhapar. Không chỉ là một ngôi làng giàu có về vật chất, nơi đây còn được xem là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần cộng đồng, lòng hướng về cội nguồn và tầm nhìn phát triển bền vững của người dân địa phương.

Năm 2001, trận động đất Kutch đã gây ra sự tàn phá lớn ở Madhapar và các khu vực lân cận. Nhiều nhà cửa bị hư hại, cuộc sống trở nên rất khó khăn. Tuy nhiên, nền tảng tài chính vững mạnh của người dân địa phương đã giúp họ nhanh chóng xây dựng lại cuộc sống.