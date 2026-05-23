Supai là một ngôi làng hẻo lánh nằm sâu trong hẻm núi Grand Canyon (Mỹ), nơi khoảng 200 cư dân vẫn duy trì một phương thức vận chuyển đặc biệt: thư từ, hàng hóa và nhu yếu phẩm hằng ngày được đưa vào bằng đàn la.

Với người dân địa phương, đây là tuyến vận chuyển thiết yếu đã tồn tại liên tục gần 90 năm, giúp cộng đồng duy trì kết nối với bên ngoài.

Người dân địa phương dùng la để vận chuyển thư từ, hàng hóa. Ảnh: DM

Ngôi làng không có đường ô tô

Supai nằm sâu trong hẻm núi và không thể tiếp cận bằng ô tô. Con đường duy nhất dẫn vào là một lối mòn dài khoảng 13km, uốn lượn qua các vách đá hiểm trở. Người dân và hàng hóa chỉ có thể tiếp cận bằng trực thăng, đi bộ hoặc sử dụng la thồ hàng, theo trang World Day.

Trong bối cảnh đó, việc vận chuyển bằng la trở thành giải pháp phù hợp với điều kiện địa hình đặc thù của khu vực.

Mỗi buổi sáng, người dẫn đàn la đưa khoảng 5 con vượt đường mòn trong hẻm núi để vận chuyển thư từ và hàng hóa. Mỗi con có thể chở khoảng 90kg trong các thùng chuyên dụng.

Hành trình khứ hồi kéo dài khoảng 6 giờ, vượt gần 26km địa hình gồ ghề. Theo những người gắn bó lâu năm, đàn la đã quen thuộc với tuyến đường và di chuyển khá thuần thục.

Hệ thống vận chuyển này được duy trì từ những năm 1930 và hiện vẫn là một trong số ít tuyến chuyển thư bằng động vật còn hoạt động tại Mỹ.

Ngôi làng Supai có quán cà phê, nhà thờ, cửa hàng tạp hóa, nhà nghỉ, bưu điện và trường học. Ảnh: DM

Không chỉ là giao thư

Nếu sử dụng trực thăng để vận chuyển, chi phí cao hơn, thường xuyên bị gián đoạn do gió mạnh trong hẻm núi. Trong khi đó, đàn la lại có thể hoạt động ổn định trong điều kiện mà phương tiện hiện đại không thể.

Tính bền bỉ và chi phí thấp khiến mô hình này trở thành một giải pháp phù hợp tuyệt đối với địa hình đặc thù của Supai.

Hệ thống vận chuyển bằng la không chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu mà còn tạo ra giá trị kinh tế đáng kể cho cộng đồng địa phương.

Một số du khách chọn đến ngôi làng bằng trực thăng. Ảnh: DM

Du khách từ nhiều nơi tìm đến Supai để trải nghiệm hành trình trekking và gửi thư với dấu bưu điện “Mule Train” (tạm dịch: đoàn la chở thư), tạo nên một điểm nhấn du lịch đặc biệt.

Bên cạnh đó, hoạt động này cũng tạo việc làm cho người dân địa phương trong các vai trò như người dẫn la, nhân viên bưu chính và hướng dẫn viên.

Thay vì áp dụng hoàn toàn các giải pháp công nghệ cao không phù hợp với địa hình, cộng đồng Supai lựa chọn cách thích nghi với điều kiện tự nhiên. Chính sự đơn giản trong cách vận hành đã giúp hệ thống này duy trì ổn định trong nhiều thập kỷ.