Thác nước Mulafossur đổ thẳng ra biển. Ảnh: Guidetofaroeislands

Ngôi làng Gasadalur thuộc quần đảo Faroe (Đan Mạch) nằm cheo leo trên những vách đá dựng đứng giữa Đại Tây Dương. Bao quanh bởi núi non hiểm trở, mây mù và đại dương lạnh giá, nơi đây mang vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa tĩnh lặng, như tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống hiện đại.

Điểm nổi bật nhất của Gasadalur là thác nước Mulafossur nổi tiếng, nơi dòng nước trắng xóa đổ thẳng từ vách đá cao khoảng 30m xuống biển xanh thẳm phía dưới.

Khung cảnh ấy khiến ngôi làng nhỏ chỉ với vài mái nhà nằm bên mép vực trở nên giống như một bức tranh cổ tích giữa thiên nhiên hoang sơ Bắc Âu.

Tên gọi Gasadalur trong tiếng địa phương có nghĩa là “Thung lũng Ngỗng”. Trong nhiều thế kỷ, việc tiếp cận ngôi làng không hề dễ dàng. Ngôi làng bị bao quanh bởi những dãy núi cao hơn 700m cùng các vách đá hiểm trở. Phía đông làng là ngọn núi Eysturtindur cao 715m so với mực nước biển, trong khi phía bắc là đỉnh Árnafjall cao 722m.

Cư dân nơi đây gần như sống tách biệt với phần còn lại của quần đảo Faroe.

Đường hầm dẫn vào làng được hoàn thành vào năm 2004. Ảnh: Guidetofaroeislands

Trước năm 2004, có hai cách để tới Gasadalur là đi thuyền vào những ngày biển lặng hoặc băng qua núi bằng đường bộ.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Faroe – nơi bão và gió lớn xuất hiện thường xuyên – cả hai hành trình đều đầy khó khăn và nguy hiểm.

Người đưa thư địa phương từng phải đi bộ vượt núi để chuyển thư đến làng. Thậm chí, khi có người qua đời, quan tài cũng phải được khiêng qua dãy núi để đưa tới ngôi làng gần nhất là Bour.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi đường hầm Gasadalstunnilin dài 1,4km được hoàn thành vào năm 2004. Kể từ đó, Gasadalur chính thức thoát khỏi cảnh biệt lập kéo dài hàng trăm năm.

Ngày nay, dù đã dễ dàng tiếp cận bằng ô tô thông qua đường hầm xuyên núi, Gasadalur vẫn giữ nguyên vẻ thanh bình và hoang sơ vốn có. Từ sân bay Vagar, du khách chỉ mất khoảng 20 phút lái xe để đến ngôi làng.

Không chỉ nổi tiếng bởi thiên nhiên ngoạn mục, Gasadalur còn hấp dẫn du khách bởi nhịp sống chậm rãi và yên bình. Từ trung tâm làng, chỉ cần đi bộ khoảng 2 phút trên con đường đất nhỏ là đến điểm ngắm thác Mulafossur nổi tiếng.

Vào mùa hè, nơi đây đẹp như tranh vẽ dưới ánh hoàng hôn kéo dài đến đêm muộn. Còn vào mùa đông, những cơn gió mạnh từ đại dương có thể thổi nghiêng cả dòng thác, tạo nên khung cảnh vừa dữ dội vừa ngoạn mục.