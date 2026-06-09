Khung cảnh ngôi làng Alderley Edge vùng Cheshire. Ảnh: Yahoo News

Alderley Edge là một ngôi làng siêu giàu nằm ở vùng Cheshire trù phú, miền tây bắc nước Anh, nổi tiếng là một trong những địa chỉ đắt đỏ và danh giá nhất xứ sở sương mù.

Ngôi làng nhỏ này không chỉ là nơi sinh sống của nhiều triệu phú, tỷ phú mà còn là điểm đến quen thuộc của các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới cùng dàn siêu xe trị giá hàng triệu bảng Anh.

Theo nghiên cứu được công bố năm 2025, Alderley Edge sở hữu tuyến phố được đánh giá là đắt đỏ bậc nhất nước Anh.

Theo nghiên cứu của tờ The Times phối hợp cùng nền tảng bất động sản Rightmove, giá trị trung bình của các bất động sản trên đường Macclesfield Road đạt khoảng 6 triệu bảng Anh mỗi căn (hơn 210 tỷ đồng).

Con số này đưa Macclesfield Road trở thành một trong những tuyến phố đắt giá nhất nước Anh và là con đường có giá nhà cao nhất ngoài thủ đô London.

Ngôi làng nằm trong khu vực được gọi là "Tam giác vàng" của Cheshire. Ảnh: Yahoo News

Ngôi làng nằm trong khu vực được gọi là "Tam giác vàng" của Cheshire, nơi tập trung những cư dân giàu có nhất vùng với phong cách sống sang trọng, các nhà hàng cao cấp và bộ sưu tập siêu xe đáng mơ ước.

Nhiều nhân vật nổi tiếng từng chọn Alderley Edge làm nơi an cư, trong đó có vợ chồng David Beckham, siêu sao Cristiano Ronaldo và hiện nay là chân sút Erling Haaland của Manchester City. Bên cạnh đó, Coleen Rooney - vợ cựu danh thủ Wayne Rooney - cũng thường xuyên xuất hiện tại các khu mua sắm trong làng.

Macclesfield được xem là một trong những vị trí được săn đón nhất tại Alderley Edge với hàng loạt căn biệt thự rộng lớn nằm sau những hàng cây xanh và cánh cổng kiên cố.

Siêu xe xuất hiện thường xuyên trên đường phố. Ảnh: Yahoo News

Không chỉ nổi tiếng bởi những căn nhà triệu đô, Alderley Edge còn là thiên đường của giới mê siêu xe. Vào mỗi cuối tuần, con đường London Road chạy qua trung tâm ngôi làng thường trở thành điểm tập trung của những người săn ảnh xe sang.

Họ kiên nhẫn chờ đợi để ghi lại hình ảnh các mẫu xe hiếm như Bugatti Veyron trị giá khoảng 1,5 triệu bảng Anh, Lamborghini Aventador hơn nửa triệu bảng hay những chiếc Ferrari phiên bản giới hạn có giá vượt mốc một triệu bảng Anh.

Ngôi làng Alderley Edge còn được nhiều gia đình lựa chọn nhờ hệ thống trường học chất lượng cao, không gian xanh rộng lớn cùng mạng lưới cửa hàng phong phú. Từ cửa hàng bánh, cửa hàng thực phẩm truyền thống đến các nhà hàng nổi tiếng đều góp phần tạo nên sức hút riêng cho ngôi làng.

Tuy nhiên, dấu ấn rõ nét nhất về mức độ giàu có của Alderley Edge nằm ở hệ sinh thái dịch vụ cao cấp hiện diện khắp nơi. Các cửa hàng trang sức kim cương, quầy bar, nhà hàng sang trọng và những thương hiệu thời trang xa xỉ, biến ngôi làng này trở thành một trong những cộng đồng thượng lưu nổi bật nhất nước Anh.

Siêu xe xuất hiện trên đường phố. Ảnh: Yahoo News

Cuộc sống xa hoa tại Alderley Edge đôi khi cũng gây ra những tranh cãi trong cộng đồng địa phương. Mới đây, người dân làng đã gọi cảnh sát vì tiếng nhạc ầm ĩ, màn bắn pháo hoa hoành tráng lúc nửa đêm ăn mừng sinh nhật của một gia đình trong vùng, theo The Sun.

Buổi tiệc diễn ra tại biệt thự trị giá 2,85 triệu bảng Anh (hơn 100 tỷ đồng) của gia đình ngôi sao bóng đá Phil Foden.

Những người hàng xóm cho biết họ bị mất ngủ, khiến cửa sổ rung chuyển, trẻ sơ sinh khóc lóc vì bữa tiệc ầm ĩ.

Chính quyền địa phương đã giải quyết và phản hồi rằng bất cứ ai gặp phải tình trạng gây phiền nhiễu do tiếng ồn hãy báo cáo lại để họ đánh giá và thực hiện các biện pháp nếu cần thiết.

Dù đôi khi xuất hiện những tranh cãi liên quan đến lối sống xa hoa của cư dân, Alderley Edge vẫn được xem là một trong những cộng đồng thượng lưu nổi tiếng nhất nước Anh.