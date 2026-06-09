Ông Kevin Minto dùng máy dò kim loại tìm thấy chiếc nhẫn vàng cổ. Ảnh: MSN

Kevin Minto (68 tuổi) là một tài xế xe tải đến từ hạt Wiltshire (Anh). Năm 2017, trong một chuyến tham gia hoạt động dò tìm kim loại tại một điền trang gần làng Ilminster, Somerset, ông đã phát hiện hàng loạt đồng tiền cổ nằm rải rác dưới lòng đất.

Ban đầu, ông Minto tìm thấy vài đồng xu hợp kim đồng bạc. Tuy nhiên, càng đào sâu, ông phát hiện ra "kho báu" với số lượng hiện vật lớn.

Sau đó, Minto cùng người bạn Phil Costello tiếp tục khảo sát khu vực. Chính trong lần tìm kiếm này, họ phát hiện một hiện vật đặc biệt: chiếc nhẫn vàng La Mã được các chuyên gia sau đó đặt tên là "nhẫn Ilminster".

Chiếc nhẫn nặng tới 48 gram, được chế tác vô cùng tinh xảo. Điểm nổi bật là viên đá quý được chạm khắc hình nữ thần chiến thắng điều khiển cỗ xe song mã, một biểu tượng quyền lực trong văn hóa La Mã cổ đại, theo MSN.

Chiếc nhẫn vàng trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Ảnh: MSN

Mới đây, Quỹ Di sản Tây Nam nước Anh đã hoàn tất việc mua lại toàn bộ "kho báu" ông Minto tìm thấy với giá 78.010 bảng Anh (hơn 2,7 tỷ đồng), trong đó riêng chiếc nhẫn được định giá 75.000 bảng Anh (2,6 tỷ đồng).

Theo quy định, số tiền được chia đôi giữa chủ đất và những người phát hiện hiện vật. Sau khi chia phần cho chủ đất và người bạn đồng hành trong các chuyến săn tìm cổ vật, ông Minto vẫn nhận về hơn 19.500 bảng Anh (hơn 684 triệu đồng).

Nhờ khoản tiền nhận được từ thương vụ này, ông Minto đã trả hết khoản nợ thế chấp của gia đình.

"Tôi đã dùng số tiền có được để trả nợ nhà. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy thứ gì có giá trị đến vậy", ông chia sẻ.

Các chuyên gia cũng tin rằng kho báu vẫn có thể chưa được khai quật hoàn toàn. Chính vì vậy, ông Minto dự định sẽ quay trở lại địa điểm cũ trong tương lai với hy vọng tìm thấy thêm những hiện vật giá trị khác.