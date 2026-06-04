Ngôi làng "hấp hối"

Civita di Bagnoregio là một ngôi làng cổ, nằm cách Rome, Italy khoảng 130km về phía Bắc. Từ lâu, nơi đây được coi là một trong những ngôi làng đẹp, nổi tiếng và đặc biệt nhất quốc gia "hình chiếc ủng" khi tọa lạc trên một ngọn núi lửa hùng vĩ, nơi có thể nhìn xuống thung lũng rộng lớn.

Thế nhưng, ngôi làng này có số phận "mong manh" khi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của những trận sạt lở, xói mòn. Từ hàng chục năm về trước, chính quyền và người dân địa phương bắt đầu gọi nơi này là "ngôi làng hấp hối".

Anh Nguyễn Tất Thịnh, một người Việt Nam đang sống ở thành phố Praha, Cộng hòa Séc từng tới Civita di Bagnoregio 3 lần. Anh bị thu hút bởi vẻ đẹp cổ kính, nên thơ, vị trí độc đáo và lịch sử của ngôi làng.

"Ngôi làng là điểm đến mà nhiều người thân, khách hàng của tôi muốn sớm chiêm ngưỡng vì sợ rằng nó có thể biến mất trong tương lai", anh chia sẻ.

Chỉ có một con đường duy nhất dẫn tới ngôi làng

Civita di Bagnoregio được thành lập từ hơn 2.500 năm trước và đã từng rất sầm uất, đông đúc. Tuy nhiên do cấu trúc địa chất mà ở đây thường xuyên xảy ra sạt lở và xói mòn đất.

Chính vì vậy mà ngày nay, Civita di Bagnoregio có diện tích bé hơn trước kia rất nhiều. Theo National Geographic, ngôi làng hiện tại có diện tích chỉ khoảng 1,4ha, bằng 1/3 so với thời Trung cổ.

Theo các tài liệu ghi lại, dân số thời "hoàng kim" của ngôi làng là hơn 3.000 người. Vào thế kỷ 17, một trận động đất khủng khiếp đã xảy ra, phá hủy nhiều tòa nhà và các con đường huyết mạch trong làng khiến cư dân dần rời bỏ nơi đây, chuyển tới các khu vực lân cận, an toàn hơn.

Đầu thế kỷ 20, ngôi làng chỉ còn khoảng 600 người sinh sống và ngày nay, theo nhiều kênh truyền thông quốc tế, ngôi làng chỉ còn chưa tới 20 cư dân sinh sống cố định. Mùa du lịch, số lượng người tới sinh sống, làm việc sẽ tăng hơn.

Ngôi làng thu hút rất đông du khách

Khi câu chuyện về nguy cơ biến mất của ngôi làng lan rộng, rất đông du khách trên khắp thế giới đổ về đây, muốn tận mắt chứng kiến "ngôi làng đang hấp hối". Cao điểm, ngôi làng có thể đón tới 10.000-15.000 lượt khách mỗi ngày.

Để vào được ngôi làng chỉ có một con đường duy nhất. Du khách phải đi qua cây cầu đi bộ cổ kính dài khoảng 300m, bắc ngang một thung lũng - nơi ngăn cách làng với thị trấn Bagnoregio gần đó. Chính vị trí tách biệt này giúp ngôi làng nhỏ giữ được dáng vẻ yên bình, nguyên sơ.

"Ngôi làng nhỏ bé nên du khách chỉ cần 1-2 giờ là có thể đi hết. Nếu tới đây vào mùa hè, du khách sẽ khá vất vả vì phải đi bộ qua cây cầu dài 300m dưới cái nắng nóng gay gắt", anh Thịnh chia sẻ.

Nhiều địa điểm hấp dẫn

Những ngôi nhà sót lại trong làng được xây dựng chủ yếu bằng đá với bờ tường sần sùi màu vàng nâu, phủ đầy cây dây leo, nhuốm màu thời gian. Tới ngôi làng vào mùa hoa phong lữ đỏ nở rộ, du khách sẽ càng cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp lãng mạn, như trong truyện cổ tích.

Những ngôi nhà làm từ đá lâu năm trong làng

Nằm ở trung tâm ngôi làng là nhà thờ San Donato có lịch sử lâu đời, kiến trúc cổ kính. Du khách có thể ghé thăm Giardino del Poeta, một khu vườn tràn ngập hoa hồng, hoa tulip và các loại cây cảnh, thưởng thức các loại thực phẩm hữu cơ như mứt. Trong làng, có một số cửa hàng nhỏ bán mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng và nến.

"Ở làng cũng có quán ăn, cửa hàng lưu niệm nhưng chủ yếu của người ngoài làng tới kinh doanh", anh Thịnh cho hay.

Vị trí ngôi làng nhìn từ xa

Du khách có thể kết hợp ghé thăm ngôi làng Civita di Bagnoregio trên hành trình từ Roma đi Tuscany - nơi nổi tiếng với những thảm cỏ xanh và cánh đồng lúa mì, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, yên bình.

Ngoài ra, theo anh Thịnh, du khách có thể kết hợp ghé Viterbo và ngôi làng Orvieto.

"Làng Orvieto là điểm du lịch rất nổi tiếng với người Italy và khách châu Âu nhưng chưa nhiều khách du lịch Việt Nam tìm đến. Ngôi làng nằm trên một núi đá cao, khó tiếp cận nhưng còn lưu giữ những công trình lịch sử vô cùng đẹp như nhà thờ xây dựng vào thế kỷ 13, tháp đồng hồ xây vào thế kỷ 14, giếng nước Thánh có một không hai ở nước Ý", nam du khách Việt chia sẻ.

Ảnh: Thinh Tat Nguyen