Giữa muôn vàn kỳ quan thiên nhiên của Na Uy, ngôi làng Sommaroy nằm ở phía bắc, thu hút sự chú ý đặc biệt của thế giới, nơi khái niệm thời gian không hề tồn tại.

Là nơi sinh sống của vài trăm người, cư dân trên đảo đã chọn không sống theo những quy tắc thời gian nghiêm ngặt mà thay vào đó "làm những gì họ muốn - khi họ muốn".

Lý do đằng sau sự lựa chọn này nằm ở chu kỳ ánh sáng ban ngày khác thường của Sommaroy.

Khung cảnh yên bình ở Sommaroy. Ảnh: Caliber

Vào mùa hè, khoảng từ 18/5 đến 26/7, Mặt trời không lặn, nghĩa là có tới 69 ngày liên tục người dân sống dưới ánh sáng Mặt trời, không có màn đêm. Khi đến mùa đông, từ tháng 11 đến tháng 1, ngôi làng chìm trong bóng tối, không có Mặt trời, theo News18.

Chính sự chênh lệch ánh sáng khiến các khái niệm về giờ giấc truyền thống trở nên phi thực tế. Trong bối cảnh đó, người dân trên đảo đã dần từ bỏ thói quen sống theo đồng hồ cấu trúc 24 giờ truyền thống.

Thay vào đó, họ ăn khi thấy đói, ngủ khi cảm thấy mệt và làm việc khi có năng lượng. Cuộc sống diễn ra một cách linh hoạt, không bị ràng buộc bởi những khung giờ cứng nhắc. Tất cả được dẫn dắt bởi Mặt trời, thủy triều và tín hiệu của cơ thể.

Cuộc sống không cần đồng hồ

Ý tưởng “xóa bỏ thời gian” tại Sommaroy từng gây chú ý lớn vào năm 2019. Nhiều người dân địa phương đề xuất chính phủ Na Uy công nhận nơi đây là “khu vực không thời gian”.

Dù đề xuất này mang tính biểu tượng nhiều hơn pháp lý, nó đã góp phần đưa Sommaroy trở thành một biểu tượng độc đáo về lối sống tự do, "không giờ giấc".

Ở làng, nhiều người dân địa phương đã tháo đồng hồ và treo chúng trên cây cầu dẫn vào đất liền. Hành động này như một cách tuyên bố từ bỏ sự ràng buộc của thời gian.

Cuộc sống “không giờ giấc” ở Sommaroy cũng tạo nên những khung cảnh khác lạ. Vào lúc 2h, không khó để bắt gặp người dân chơi thể thao, đi uống cà phê, hay đi cắt cỏ, trẻ em đi bơi dưới ánh sáng ban ngày.

Trong khi đó, mùa đông lại mang đến vẻ đẹp huyền ảo với những dải cực quang rực rỡ trên bầu trời, khiến hòn đảo được ví như chốn cổ tích nơi tận cùng thế giới.

"Trời lúc nào cũng sáng. Nếu bạn muốn sơn nhà lúc 2h, cũng không sao cả. Nếu muốn đi bơi lúc 4h, chúng tôi cũng sẽ làm.

Ở đây, chúng tôi tận hưởng từng giây từng phút mỗi khi gặp hiện tượng Mặt trời nửa đêm. Uống cà phê trên bãi biển lúc 2h là chuyện bình thường", người dân địa phương cho biết.

Không có áp lực về thời gian, không có những cuộc hẹn vội vã, người dân nơi đây tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, chậm rãi nhưng đầy tự do. Chính điều này đã khiến Sommaroy trở thành điểm đến hấp dẫn với những ai muốn tạm rời xa nhịp sống hối hả của thế giới hiện đại.