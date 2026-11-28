Ngôi làng ở Bắc Ninh vừa có 5 cây cổ thụ được công nhận Cây Di sản Việt Nam, trong đó nổi bật là 3 cây bồ đề hơn 300 năm tuổi và 2 cây vải thiều cổ thụ.

Ngày 23/11, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam công nhận 5 cây cổ thụ tại thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, TP Bắc Ninh (địa phận huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cũ) là Cây Di sản Việt Nam.

Trong số này có 3 cây bồ đề nằm tại khu vực Nhà văn hóa thôn và chùa Thủ Dương; 2 cây vải thiều cổ thụ nằm trong khuôn viên gia đình ông Bùi Bá Học và ông Nguyễn Văn Hiệu.

Cây bồ đề hàng trăm năm tuổi vẫn xanh tốt, tỏa bóng mát tại xã Nam Dương.

Đáng chú ý nhất là cây bồ đề cạnh nhà văn hóa thôn, có chu vi thân 7,6m, đường kính tán 32m, cao 22m. Hai cây còn lại có chu vi thân lần lượt 7m và 6,5m, tán rộng 26-28m, cao 20-25m. Cả 3 cây đều có tuổi đời hơn 300 năm, thân lớn, nhiều rễ phụ và vẫn xanh tốt.

Ông Tô Bá Thành, Bí thư Chi bộ thôn Thủ Dương, cho biết những cây bồ đề đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân, trở thành biểu tượng thân thuộc của làng quê. Riêng cây cạnh nhà văn hóa có diện tích tán phủ bóng khoảng 360m², là nơi người dân thường nghỉ ngơi, hóng mát.

Thân cây bồ đề cổ thụ có kích thước lớn đến mức một người không thể ôm xuể.

Bên cạnh những cây bồ đề, hai cây vải thiều cổ thụ cũng mang giá trị lịch sử đặc biệt. Cây tại gia đình ông Bùi Bá Học được trồng năm 1956, khoảng 70 năm tuổi, từng được chiết cành nhân giống vào những năm 1980. Cây tại gia đình ông Nguyễn Văn Hiệu có tuổi đời hơn 100 năm, một gốc phân thành 5 thân, chu vi gốc 4,05m và vẫn cho quả hằng năm.

Cây vải thiều hơn 100 năm tuổi tại gia đình ông Nguyễn Văn Hiệu, thôn Thủ Dương, có một gốc phân thành 5 thân, chu vi gốc 4,05m và vẫn sinh trưởng, cho quả hằng năm.

Ông Nguyễn Văn Hiệu cho biết, cây vải do ông nội trồng sau khi gia đình di cư từ Hải Dương lên Thủ Dương lập nghiệp. Qua nhiều thế hệ, gia đình vẫn gìn giữ, chăm sóc cây.

"Dù đã hơn 100 năm tuổi nhưng cây vẫn cho quả đều, vị ngọt đậm và thơm. Tôi mong muốn địa phương quan tâm hỗ trợ chỉnh trang khu vực xung quanh để cây có không gian sạch đẹp, thuận tiện cho người dân và du khách tham quan", ông Hiệu chia sẻ.

Theo hồ sơ đăng ký, từ những năm 1950, người dân di cư từ Hải Dương lên Lục Ngạn đã mang giống vải thiều đến trồng. Nhờ chất lượng quả tốt, giống vải được nhân rộng bằng phương pháp chiết cành. Từ năm 1982, vải thiều dần trở thành cây trồng chủ lực, hình thành vùng sản xuất hàng hóa nổi tiếng.

Vì vậy, những cây vải cổ thụ tại Thủ Dương không chỉ có giá trị về tuổi đời mà còn là chứng tích về quá trình hình thành, phát triển vùng vải thiều Lục Ngạn.

Gốc cây vải thiều hơn 100 năm tuổi với 5 thân lớn tỏa ra từ một gốc, chu vi lên tới 4,05m.

Theo ông Tô Bá Thành, thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với các gia đình và người dân chăm sóc, bảo vệ cây di sản, chỉnh trang cảnh quan, đồng thời gắn việc phát huy giá trị các cây cổ thụ với quảng bá vùng vải thiều và phát triển du lịch sinh thái.

Lễ công bố quyết định công nhận 5 Cây Di sản Việt Nam dự kiến diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội trái cây Bắc Ninh năm 2026, từ ngày 4-7/12.