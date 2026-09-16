Một ngư dân 60 tuổi họ Trương ở La Môn, phố Triển Mao, thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, được cho là rơi xuống biển từ một tàu kéo lưới bắt tôm vào rạng sáng 3/9.

Thời điểm xảy ra sự việc, vùng biển gần khu vực này chịu ảnh hưởng của bão ở vùng ngoại vi. Do thời tiết xấu, tàu kéo lưới bắt tôm phải sớm trở về cảng, trang QQ đưa tin.

Theo lịch trình, khoảng 0h ngày 3/9, ông Trương thức dậy để làm việc. Tuy nhiên, những người trên tàu phát hiện ông không có mặt và nghi ông đã rơi xuống biển.

Sau đó, các thuyền viên cùng gia đình tổ chức tìm kiếm trong nhiều ngày nhưng không có kết quả. Đến ngày thứ 11, khi vẫn chưa có manh mối về tung tích ông Trương, người thân dần mất hy vọng và đã lo hậu sự cho ông.

Dù vậy, con trai ông vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm cha. Đến ngày 13/9, điều không ai ngờ tới đã xảy ra: ông Trương bất ngờ trở về nhà tại khu dân cư Bán Đường Tân Thôn, La Môn.

Theo con trai ông Trương, tinh thần của cha không được tốt và ông đang nghỉ ngơi. Thông tin về việc ông Trương trở về nhanh chóng khiến người dân địa phương bất ngờ.

Một số người dân cho biết việc một người có thể sống sót và trở về sau 11 ngày mất tích trên biển là điều kỳ diệu.

Người dân khu vực rất bất ngờ về sự “sống lại” của ông Trương sau 11 ngày mất tích. Ảnh: HK01

Một người biết sự việc cho hay khi trở về nhà, sắc mặt ông Trương vẫn khá tốt. Điều dễ nhận thấy là làn da ông trở nên sẫm màu hơn do phải tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài.

Hiện chưa rõ ông Trương đã sống sót như thế nào trong suốt 11 ngày mất tích. Gia đình chưa tiết lộ thêm thông tin về những gì ông đã trải qua.

Một số người dân địa phương suy đoán ông có thể đã trôi theo dòng thủy triều sau khi rơi xuống biển và dạt vào một bãi đá hoặc hòn đảo nào đó, từ đó tìm được cách sống sót và trở về.

Vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý.