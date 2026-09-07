Mất tích bí ẩn

Tại Tokyo (Nhật Bản), chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (SN 1992, quê tỉnh Hưng Yên) không khỏi xúc động khi thấy có người hỏi thăm chị gái của mình. Bởi, chị gái của chị đã mất tích một cách bí ẩn suốt 12 năm qua, đến nay vẫn chưa có tin tức.

Chị Nguyệt là con gái thứ 2 của ông Nguyễn Văn Thành (SN 1965) và bà Trần Thị Thu Hương (SN 1965, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên). Khoảng năm 2014, Nguyệt cùng chị gái Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1989) đến Hà Nội làm việc trong một công ty vận tải.

Tại Hà Nội, chị em Nguyệt cùng người chị họ thuê trọ trong một khu nhà trọ 4 tầng. Cả 3 sống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau cho đến khi biến cố đau lòng xảy đến.

Hình ảnh chị Nguyễn Thị Phương Nga trước khi mất tích

Chị Nguyệt kể, chuyện xảy ra vào ngày 10/5/2014. Hôm đó, phòng trọ của chị Nguyệt có bạn đại học tên Thảo, người bà con tên Hạnh, cùng 2 người bạn thân ở quê đến chơi.

Khoảng 17h30, chị Nga đi làm về, gọi điện cho em gái xuống mở cổng nhà trọ. Do đang đau chân, đi lại khó khăn, chị Nguyệt nhờ Hạnh và hai người bạn xuống mở cổng cho chị Nga. Khi đó, Hạnh và hai người bạn đang chuẩn bị đi dự tiệc sinh nhật.

Ba người đi khoảng 10-15 phút, Nguyệt không thấy chị Nga lên phòng nên gọi điện cho chị.

“Lúc này, điện thoại chị Nga vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Tôi gọi thêm nhiều cuộc cũng không liên lạc được. Lo lắng, tôi gọi điện hỏi chị Hạnh xem có gặp chị Nga không.

Chị Hạnh xác nhận gặp chị Nga và thấy chị ấy dắt xe vào chỗ gửi rồi quay lại khép cổng. Sau khi thấy chị Nga quay lưng đi về phía nhà trọ, chị Hạnh và hai người bạn mới rời đi.

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy chị Nga lên phòng nên tôi nhờ Thảo xuống tầng 1 kiểm tra. Thảo nói vẫn thấy xe của chị Nga gửi trong bãi nhưng không thấy chị ấy đâu.

Khoảng 18h cùng ngày, tôi gọi nhưng điện thoại của chị Nga không liên lạc được. Hơn 19h, tôi đi tìm chị Nga xung quanh khu nhà trọ nhưng không ai biết chị đi đâu. Suốt đêm hôm đó, tôi vẫn gọi điện cho chị liên tục nhưng không liên lạc được”, chị Nguyệt kể.

Chị Nguyệt (bên trái) và chị gái của mình thời còn trẻ

Tại phòng trọ, Nguyệt truy cập vào các tài khoản mạng xã hội của chị gái để kiểm tra. Tuy nhiên, Nguyệt không thấy chị gái nhắn tin, gọi điện hay có hẹn với ai.

Nguyệt cũng liên hệ, hỏi những người làm cùng công ty với chị Nga. Mọi người đều nói ở công ty, chị Nga không có biểu hiện gì bất thường.

“Khoảng 6h sáng hôm sau, tôi liên tục gọi vào điện thoại chị Nga, dù điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

Một lúc sau bất ngờ có người bắt máy nhưng tôi không nghe thấy giọng chị Nga mà chỉ có âm thanh giống như tiếng gió rít khi đang đi xe máy. Sau đó, tôi nhắn tin cho chị với nội dung: 'Chị đang ở đâu? Gọi lại cho em ngay. Nếu không em sẽ báo công an chị bị bắt cóc'.

Sau đó tôi nhận được một tin nhắn, nói rằng chị đi chơi với bạn ở tỉnh Lạng Sơn, thứ Hai sẽ về sớm. Đó là tin nhắn cuối cùng tôi nhận được. Từ đó đến nay, tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào từ chị nữa”, chị Nguyệt cho biết thêm.

Tột cùng đau khổ

Biết chị gái không có bạn ở tỉnh Lạng Sơn, gia đình cũng không có người thân tại tỉnh này, chị Nguyệt trình báo cơ quan chức năng. Chị cho biết, ngay sau đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra dãy nhà trọ, khu vực xung quanh nhưng không có phát hiện gì.

Tại quê nhà, nghe tin con gái mất tích, ông Thành thất thần, lập tức đến Hà Nội. Ông đi nhiều nơi, hỏi nhiều người, làm mọi cách có thể để tìm con.

Dù vậy, mọi nỗ lực của ông đều không mang lại kết quả. Ông trở về nhà trong tâm trạng tuyệt vọng rồi trở nên trầm lặng, ít nói, ít cười.

Sau khi con gái mất tích không rõ lý do, ông Thành, bà Hương sống trong đau khổ tột cùng

Trong khi đó, bà Hương khóc cạn nước mắt, ngày đêm ngóng chờ tin con. Bà suy sụp, tự giam mình trong góc nhà, không muốn gặp gỡ, trò chuyện với ai, đôi mắt lúc nào cũng thất thần, lờ đờ. Bà không ăn, mất ngủ kéo dài khiến cơ thể suy kiệt, có lúc muốn từ bỏ cuộc sống.

Chị gái mất tích, Nguyệt cũng đau khổ khôn cùng. Bởi, đối với chị, chị Nga không chỉ là chị ruột mà còn là người mẹ thứ hai, người bạn thân nhất của mình.

Chị bộc bạch: “Chị Nga có dáng người thấp, khoảng 1m50, da trắng, tóc đen, gò má hơi cao. Chị là người hiền lành, vui vẻ, hòa đồng, hài hước và rất bao dung, yêu thương tôi hết mực.

Trước khi mất tích, chị làm rất nhiều công việc để kiếm tiền giúp bố mẹ, giúp tôi học đại học. Tôi luôn biết ơn chị. Từ ngày chị mất tích, gia đình tôi mất đi tiếng cười. Những bữa cơm trở nên lặng lẽ, ngày lễ, Tết trở nên vô nghĩa.

Suốt 12 năm qua, bố mẹ và tôi chưa bao giờ ngừng nhắc đến chị. Có lần bố khóc, nói cả đời chỉ ân hận một việc là chưa tìm được chị. Ông cũng nói ước nguyện cuối đời của mình là được gặp lại chị một lần.

Cũng như bố mẹ, ước nguyện lớn nhất của tôi là tìm được chị. Tôi vẫn tin chị bình an nhưng vì một lý do nào đó chưa thể liên lạc.

Tôi rất mong được cộng đồng hỗ trợ trong việc tìm kiếm thông tin về chị. Nếu ai tìm được hoặc cung cấp thông tin chính xác về chị Nga, gia đình xin hậu tạ 200 triệu đồng và mang ơn suốt đời”.

Ông Võ Mạnh Hùng, Trưởng thôn Trình Nhất, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên xác nhận, gia đình ông Nguyễn Văn Thành (SN 1965), bà Trần Thị Thu Hương (SN 1965) sinh sống tại địa phương và có người con gái mất tích nhiều năm nay.

Tuy nhiên, do ông mới về nhận công tác tại địa phương nên chưa kịp nắm bắt cụ thể thông tin sự việc.

Trong khi đó, ông Hoan, nguyên Trưởng thôn Trình Nhất Tây (xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cũ, nay là thôn Trình Nhất, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) cũng xác nhận sự việc. Ông Hoan cho biết, trước khi sáp nhập, gia đình ông Thành, bà Hương sinh sống tại xóm 11, thôn Trình Nhất Tây.

“Vợ chồng ông Thành có 2 người con gái, người mất tích là con gái đầu lòng. Thời điểm con gái ông Thành mất tích, địa phương ai cũng biết. Lúc đó, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có thông tin”, ông Hoan cho biết thêm.

Độc giả có tin tức về chị Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1989) vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet số điện thoại 0923.457.788. Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với ông Nguyễn Văn Thành (SN 1965, thôn Trình Nhất, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) qua số điện thoại: 03.3247.7061.

Ảnh: NVCC