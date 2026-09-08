Đoạn video dài 10 giây được đăng tải trên Instagram giúp người đàn ông đoàn tụ với gia đình sau 9 năm mất tích. Nguồn: belikeyassirr/Instagram

9 năm sống dưới một cái tên khác

Năm 2017, Yasin Sheikh (khi đó 26 tuổi) rời nhà ở Narayanpur để đi chơi cùng bạn bè trong làng nhưng không trở về. Gia đình sau đó trình báo mất tích và bắt đầu tìm kiếm anh.

Cũng trong năm ấy, người dân một ngôi làng ở Kerala phát hiện một thanh niên đi lang thang. Do trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, anh được cảnh sát đưa tới cơ quan bảo trợ trẻ em địa phương, theo Indiaexpress.

Theo quy trình, Yasin được bố trí ở tại một trung tâm bảo trợ và chăm sóc do chính quyền hỗ trợ quản lý. Vì trung tâm chỉ dành cho trẻ em dưới 18 tuổi, năm 2023, anh được chuyển đến Karunyatheeram, cơ sở chăm sóc người khuyết tật do một tổ chức phi chính phủ điều hành.

Người thân đã nhận ra Yasin trong một clip triệu view.

Ảnh: belikeyassir/instagram

Đại diện cơ sở này cho biết, Yasin gặp hạn chế trong giao tiếp, lời nói không rõ ràng nên mọi người gặp khó khăn khi tìm hiểu thông tin về anh. Vì anh không thể nói rõ tên mình và không có giấy tờ tùy thân, trung tâm đặt cho anh cái tên Rasheed.

Tại Karunyatheeram, “Rasheed” đặc biệt yêu thích máy quay, tích cực tham gia các hoạt động và luôn hào hứng khi được đứng trước ống kính. Anh từng xuất hiện trong bộ phim ngắn One Smile (Một nụ cười), tác phẩm giành giải nhì cấp bang tại một cuộc thi do cơ quan phúc lợi xã hội tổ chức.

Dù đã ổn định cuộc sống tại đây, Yasin vẫn thường nhắc đến mẹ và ngôi làng của mình, đồng thời bày tỏ mong muốn trở về. Tuy nhiên, những thông tin anh cung cấp không đủ rõ ràng để mọi người xác định “ngôi nhà” ấy nằm ở đâu.

Nụ cười mở đường trở về nhà

Bước ngoặt xuất hiện khi KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) Pevundara Yasir đến thăm Karunyatheeram vào Ngày Độc lập của Ấn Độ (15/8). Anh quay đoạn video ngắn khoảng 10 giây ghi lại cảnh Rasheed cùng bạn bè cầm quốc kỳ bước đi với nụ cười đầy tự hào rồi đăng lên tài khoản Instagram “belikeyassirr”.

Khi video lan truyền, một người anh em họ của Yasin nhận ra anh và để lại bình luận trên Instagram. Karunyatheeram cung cấp thông tin liên lạc, giúp gia đình kết nối và trò chuyện với người đàn ông qua điện thoại.

Yasin xúc động trở về vòng tay người thân. Ảnh: belikeyarrsirr/instagram

Gia đình sau đó gửi thẻ căn cước Aadhaar cùng các thông tin liên quan để xác minh danh tính. Sau khi đối chiếu, chính quyền địa phương xác nhận người sống dưới tên Rasheed tại Kerala từ năm 2017 chính là Yasin Sheikh, quê ở Jharkhand.

Yasin được trò chuyện với cha là ông Sohrab Sheikh cùng các anh chị em qua cuộc gọi video. Cơ sở Karunyatheeram cũng liên hệ với cảnh sát tại Kerala và Jharkhand để hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Người em trai Ajul Sheikh sau đó vượt quãng đường dài đến Kerala đón Yasin. Anh bắt đầu hành trình gần 2.500km trở về đoàn tụ với gia đình tại huyện Sahibganj, bang Jharkhand.

Tuy nhiên, niềm vui sum họp vẫn xen lẫn nỗi buồn khi người mẹ mà Yasin thường nhắc đến với nỗi nhớ da diết đã qua đời năm 2023.