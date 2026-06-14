TS. Lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, cây lá dứa hay còn gọi lá thơm, dứa nếp là một thực phẩm nhưng ít người biết đây cũng là một vị dược liệu phổ biến trong Đông y.

Cây lá dứa (dứa thơm, lá nếp, nếp thơm) có tên khoa học là Pandanus Amaryllifolius, thuộc họ Pandanaceae, là họ cây dứa dại, dùng làm gia vị trong ẩm thực, đặc biệt là trong chế biến món tráng miệng.

Trong đông y, lá dứa có mùi thơm, vị hơi nhạt, tính ôn, không độc, quy kinh thận, can, tỳ,… có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, an thần thường được dùng trong nhiều bài thuốc chủ trị các chứng như ho, sốt cao, cảm mạo phong hàn, phong thấp, tứ chi đau nhức, cân bằng đường huyết, bổ phế,…

Lá nếp thơm hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường. Ảnh: Thành Nguyễn

“Các nghiên cứu khoa học cho thấy, trong lá dứa có chứa một loại enzyme tạo thành hương thơm đặc trưng mà các loại khác không có. Ngoài ra, trong lá dứa còn chứa các thành phần quan trọng, như chất xơ, beta carotene, vitamin A…”, tiến sĩ Giang nói.

4 công dụng của lá dứa

Hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp và thấp khớp. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, trong lá dứa có chứa alkaloid và glycoside có tác dụng nổi bật trong hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp. Do đó, lá dứa mang lại hiệu quả trong việc xoa bóp những vùng bị sưng khớp, đau khớp, đặc biệt là khi được kết hợp với dầu dừa.

Hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường. Trong lá dứa có chứa 3 alkaloid piperidin (pandamarilactone-1, pandamarilactone-32, pandamarilactone-31) đã được phân lập, có tác dụng như 1 loại thuốc hạ đường huyết. Chính vì vậy lá dứa giúp ổn định trị số đường huyết trong máu, hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường tốt hơn.

Thanh nhiệt cơ thể, giúp lợi tiểu. Lá dứa tính mát, có tác dụng giúp giải nhiệt, giải độc cơ thể, giúp lợi tiểu, ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Giảm căng thẳng, lo âu. Hàm lượng tanin có trong lá dứa có thể làm dịu căng thẳng và hỗ trợ cải thiện tâm trạng. Vì vậy, những người hay lo lắng, căng thẳng, mất ngủ có thể sử dụng lá dứa hàng ngày giúp giải tỏa căng thẳng, tăng khả năng tập trung, tinh thần minh mẫn hơn.