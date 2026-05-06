Nhiều lần chạm ranh giới sinh - tử

Sau gần 3 tháng và nhiều lần bước qua ranh giới sinh tử, chàng trai N.T. (18 tuổi) đã xuất viện trở về nhà sau lần ngừng tim khi chơi cầu lông.

Vào cuối tháng 1, N.T. được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch do ngừng tim ngoại viện vì vận động thể thao.

Trước đó, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Trong lúc đánh cầu lông, T. bất ngờ đột quỵ, ngưng tim và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Ngay khi nhập Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh nhân được các bác sĩ khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu, trong đó có hỗ trợ tuần hoàn bằng V-A ECMO.

Sau khoảng một tuần, nam thanh niên cai ECMO thành công. Tuy nhiên, hành trình giành lại sự sống vẫn còn rất gian nan khi T. tiếp tục đối mặt với hàng loạt biến chứng nặng như viêm phổi, suy thận phải lọc máu liên tục, nhiễm trùng vết thương chân trái và di chứng não do thiếu oxy sau ngưng tim.

Theo thời gian, từng biến chứng dần được kiểm soát. Tình trạng nhiễm trùng phổi cải thiện, chức năng thận phục hồi rõ rệt, không còn phụ thuộc lọc máu. Tuy nhiên, do não thiếu oxy trong quá trình ngừng tim nên T. mở mắt, không có ý thức.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tín khám cho bệnh nhân trước ngày ra viện. Ảnh: BSCC.

Chia sẻ với PV VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hữu Tín - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 - cho biết, mỗi ngày điều trị của T. là một cuộc giằng co giữa sự sống và nguy cơ mất mát. Có những thời điểm bệnh diễn tiến rất nặng, tiên lượng sống rất thấp.

Tuy nhiên, sau đó T. dần hồi tỉnh và phục hồi về tri giác. Theo bác sĩ Tín, trong hồi sức tích cực, đây có thể xem là một kỳ tích. Thông thường, khả năng phục hồi thần kinh được đánh giá trong 72 giờ đầu nhưng với trường hợp này, phải sau hơn hai tháng - khi từng có lúc tưởng chừng rơi vào trạng thái sống thực vật T. mới bắt đầu nhận ra người thân.

“Khi bệnh nhân nhận ra bố mẹ, em và đưa tay chỉ vào điện thoại, tất cả đều bất ngờ. Đây thực sự là tín hiệu mở ra thêm hy vọng cho T. và gia đình. Từ chỗ gần như sống thực vật, em đã dần hồi tỉnh”, bác sĩ Tín chia sẻ.

Sau 86 ngày điều trị tích cực, T. đủ điều kiện xuất viện. Trong ngày ra viện, nam thanh niên đã có thể vẫy tay chào các bác sĩ. Dù tri giác mới ở mức tương đương trẻ 5-6 tuổi, nhưng cử chỉ nhỏ ấy đã thắp lên hy vọng phục hồi. Sau đó, T. được chuyển đến Bệnh viện Phục hồi chức năng TPHCM để tiếp tục điều trị.

Vì sao người trẻ ngừng tim khi chơi thể thao?

Bác sĩ Tín cho biết, ngưng tim đột ngột khi chơi thể thao ở người trẻ tuy không phổ biến nhưng không hiếm gặp, thường liên quan đến các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn như rối loạn nhịp tim, bệnh mạch vành hoặc bất thường cấu trúc tim.

Bác sĩ Tín khám cho người bệnh. Ảnh minh hoạ (BSCC).

Bệnh tim mạch đang có xu hướng trẻ hóa do nhiều yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, sử dụng chất kích thích, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì, lối sống ít vận động và căng thẳng kéo dài.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Đào Quang Hoàng, Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch - Lão học, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM), nam giới có nguy cơ cao hơn nữ; một số môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, cầu lông hay chạy cường độ cao ghi nhận nguy cơ cao hơn và tăng dần theo tuổi, nhất là sau 25 tuổi.

Vì vậy, bác sĩ Hoàng khuyến cáo khi tham gia thể thao, đặc biệt là các môn cường độ cao, cần khởi động kỹ và tránh gắng sức đột ngột. Những người có tiền sử bệnh tim hoặc từng có biểu hiện như đau ngực, hồi hộp, chóng mặt, ngất khi vận động nên được tầm soát tim mạch trước khi tập luyện.

Nếu có trường hợp nghi ngưng tim ngoài cộng đồng, người xung quanh cần gọi cấp cứu ngay và tiến hành ép tim sớm, bởi não có thể bị tổn thương nghiêm trọng chỉ sau 4-10 phút thiếu máu.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh việc trang bị máy sốc tim tự động (AED) tại các khu thể thao và đào tạo kỹ năng sơ cứu cho cộng đồng có thể giúp tăng đáng kể cơ hội sống cho người bệnh.

