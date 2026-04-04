Ngày 4/4, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thông tin về một người đàn ông khoảng 40 tuổi đã được cứu sống sau khi bất ngờ mất ý thức, ngừng tuần hoàn tại một quán cà phê trên địa bàn quận Long Biên.

Ca bệnh này qua khỏi là do được ép tim ngoài lồng ngực đúng thời điểm “giờ vàng”.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h34 ngày 3/4. Khi phát hiện nạn nhân bất tỉnh, những người có mặt tại quán đã nhanh chóng tri hô, kêu gọi giúp đỡ. Một thanh niên có mặt tại hiện trường lập tức tiếp cận, kiểm tra tình trạng người bệnh.

Qua đánh giá nhanh, nạn nhân có biểu hiện thở ngáp, mất mạch, tim gần như ngừng hoạt động - dấu hiệu điển hình của ngừng tuần hoàn. Nhận định tình huống khẩn cấp, người này đã ngay lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực.

Video cấp cứu bệnh nhân. Nguồn: BVCC.

Sau hơn 5 phút cấp cứu liên tục, nạn nhân đã có mạch trở lại và dần hồi phục nhịp thở. Ngay sau đó, người bệnh được chuyển đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị. Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi.

Người trực tiếp thực hiện cấp cứu là một bác sĩ trẻ chuyên ngành Sản phụ khoa, từng được đào tạo về hồi sức cấp cứu trong quá trình học tập tại Bệnh viện Bạch Mai.

Nữ du khách hôn mê sâu khi leo núi Cô Tiên, y bác sĩ leo bộ gần 1km để cấp cứu Trưa 26/3, Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời cấp cứu một trường hợp nguy kịch khi leo núi Cô Tiên trong thời tiết nắng nóng gay gắt.