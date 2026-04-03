Trong Ngược đường ngược nắng tập 3 lên sóng tối nay, 3/4, bà Diện (Nguyệt Hằng) thắc mắc vì bất ngờ có đoàn kiểm tra đến nhà mình. "Làm gì có gì tự nhiên. Có người phản ánh người ta mới đến chứ", ông Trực (Anh Tuấn) đáp. Vì vậy, bà Diện muốn tìm ra xem ai là người lén lút hại nhà mình. Bà cũng không ngần ngại cho rằng đó chính là Mai (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền).

Lý do là bà Diện đã lôi bạn của Mai lên đồn công an và gia đình Mai muốn độc quyền việc kinh doanh hương ở làng. "Độc quyền cái gì? Nhà mình làm tăm hương, nhà nó làm hương, dính dáng gì đến nhau mà dìm?", ông Trực phân tích. Tuy nhiên bà Diện cũng có lý lẽ riêng và cho rằng hai mặt hàng liên quan tới nhau rồi chốt lại 1 câu: "Con này mưu mô thật, giống hệt mẹ nó". Khi ông Trực bênh mẹ của Mai, nói ngày xưa bà nổi tiếng hiền lành, bà Diện ghen tuông và nói không có lý do gì để sống ở nhà này nữa.

Trong khi đó, bà Tính (Tú Oanh) - mẹ của Mai bênh Thắng "tạp hoá" (Trương Hoàng) trước mặt ông Phúc (Thanh Bình). "Rút kinh nghiệm cái Vân, lần này em và anh phải thúc đẩy thật nhanh. Toàn là bom xịt, bom nổ chậm chán lắm. Trai làng thô nhưng mà thật", bà nói.

Ở diễn biến khác, Mai và Trung (Đình Tú) ra xã làm việc nhưng khi được gọi thì cả hai tranh cãi việc ai đến trước và sau. Sau đó Vân (Minh Thu) phải lên tiếng phân định, nói Trung đến trước nên đề nghị em gái ra ngoài.

Mai có phải là người báo cáo đoàn kiểm tra? Mâu thuẫn giữa gia đình Mai và Trung sẽ được giải quyết ra sao?

