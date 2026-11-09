MỸ - Người bán bánh mì kẹp thịt được thừa kế 5 triệu bảng Anh (hơn 171 tỷ đồng) từ triệu phú thân thiết. Dù có được số tài sản khủng, ông vẫn tiếp tục công việc bán hàng trên đường phố quen thuộc.

Sam Jones, một người bán bánh mì kẹp thịt tại thị trấn Chertsey, hạt Surrey (Anh), được triệu phú quá cố David Turner để lại khoản thừa kế khoảng 5 triệu bảng Anh (hơn 171 tỷ đồng).

Ông David Turner qua đời năm 2017, ở tuổi 71. Ông là triệu phú, doanh nhân sở hữu công ty cho thuê xe chở phế thải cùng trang trại chăn nuôi lợn của gia đình mang tên Woodside Farm.

Sam Jones bán bánh mì kẹp thịt. Ảnh: The Sun

Tình bạn đặc biệt giữa triệu phú và người bán bánh mì kẹp thịt

Sam Jones và David Turner gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2000 tại một quán ăn nhẹ ở Chertsey.

Từ những cuộc trò chuyện thông thường, hai người dần trở nên thân thiết nhờ có nhiều sở thích chung. Họ cùng thích chơi guitar và mê những chiếc xe ô tô cổ điển, theo Times of India.

Mối quan hệ giữa họ thân thiết đến mức ông Turner xem Jones như con trai, đồng thời dành tình cảm cho các con của Jones như những đứa cháu trong nhà.

Jones cũng xem ông Turner như một người cha. Trong những tháng cuối đời của ông Turner, khi bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, Jones thường xuyên đến trang trại để thăm nom và chăm sóc.

Khoản thừa kế gây tranh cãi

Ông Turner không có con ruột. Jones được ông lựa chọn làm người thừa kế trong bản di chúc lập năm 2013. Jones được thừa kế khối tài sản hơn 171 tỷ đồng, gồm trang trại gia đình, đất đai và nhiều tài sản có giá trị.

Tuy nhiên, Jones phải trải qua một cuộc tranh chấp pháp lý tại Tòa án cấp cao Anh trước khi được công nhận quyền thừa kế.

Linda Cano, em gái của ông Turner, đã phản đối tính hợp lệ của việc thừa kế vì bản di chúc gốc lập năm 2013 bị mất tích.

Bà Cano cho biết, ông Turner từng nhiều lần lập và thay đổi di chúc. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận hai người gần như không liên lạc với nhau kể từ năm 2008.

Sam Jones. Ảnh: The Sun

Nếu bản di chúc bị tuyên vô hiệu, tài sản của Turner có thể được phân chia theo quy định về thừa kế khi một người qua đời mà không để lại di chúc hợp lệ. Khi đó, bà Cano có cơ hội được hưởng di sản của anh trai.

Trong quá trình tranh tụng, tòa án được biết, ông Turner từng thể hiện thái độ tiêu cực đối với em gái và chủ động không đưa bà vào danh sách người thừa kế trong bản di chúc năm 2013.

Sau khi xem xét các lập luận và chứng cứ, thẩm phán Matthew Marsh đã bác bỏ yêu cầu của bà Cano, đồng thời công nhận hiệu lực của bản di chúc năm 2013. Phán quyết này giúp Jones chính thức giữ quyền thừa kế.

Vẫn tiếp tục bán bánh mì kẹp thịt

Theo bản di chúc, khối tài sản Turner để lại cho Jones bao gồm trang trại Woodside Farm tại Chertsey và một nửa quyền sở hữu khu đất có giá trị gần đường cao tốc M25. Ngoài ra, triệu phú này còn dành một số tài sản cho những người bạn khác.

Ông Turner cũng để lại 5.000 bảng Anh (171 triệu đồng) cho British Polio Fellowship, tổ chức hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi bệnh bại liệt vì bản thân từng mắc căn bệnh này khi còn nhỏ.

Điều khiến nhiều người chú ý là cuộc sống của Jones dường như không thay đổi quá nhiều sau khi nhận được khoản thừa kế khổng lồ. Thay vì từ bỏ công việc kinh doanh để tận hưởng cuộc sống giàu sang, Jones vẫn mặc trang phục giản dị, tiếp tục bán bánh mì tại trung tâm thị trấn Chertsey.