Cai Lei (hiện 48 tuổi) từng là Phó Chủ tịch của JD.com - một trong những tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc. Ông bị chẩn đoán mắc ALS vào năm 2019. Đây là căn bệnh thoái hóa thần kinh hiếm gặp khiến các tế bào thần kinh vận động dần mất chức năng, dẫn đến liệt cơ và ảnh hưởng đến khả năng hô hấp.

Kể từ khi phát hiện bệnh, ông đã dành toàn bộ thời gian và tài sản để theo đuổi mục tiêu tìm ra phương pháp điều trị căn bệnh chưa có thuốc chữa.

Đồng hành với ông trong hành trình ấy là người vợ Duan Rui - người từng từ bỏ sự nghiệp đầy triển vọng để cùng chồng bước vào cuộc chiến chống ALS.

Triệu phú phải lòng cô gái thông minh ngay lần đầu gặp. Ảnh: Global People

Phải lòng cô gái thông minh ngay lần đầu gặp

Sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh, Duan Rui (hiện 37 tuổi) nổi tiếng là cô gái độc lập và có cá tính mạnh từ nhỏ.

Khi giáo viên khuyên nên theo học khối xã hội tại Đại học Bắc Kinh, cô kiên quyết chọn ngành khoa học với mong muốn sau này có thể tạo ra những nghiên cứu mang lại giá trị cho xã hội.

Sau khi tốt nghiệp trường dược thuộc Đại học Bắc Kinh, Duan Rui làm việc tại bộ phận đối ngoại của một công ty chăm sóc sức khỏe quốc tế. Tuy nhiên, nhận thấy bản thân yêu thích nghiên cứu hơn là giao tiếp, cô chuyển hướng sang lĩnh vực kế toán kiểm toán.

Năm 2018, Duan Rui quen Cai Lei qua một buổi mai mối. Khi ấy, ông vẫn là một doanh nhân thành đạt, được biết đến là người tiên phong triển khai hóa đơn điện tử tại Trung Quốc.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Cai Lei đã bị thu hút, cảm mến cô gái thông minh, có thể cùng ông trò chuyện về vật lý và khoa học sự sống. Đến buổi hẹn thứ hai, ông bất ngờ cầu hôn cô, theo SCMP.

"Tôi không có thời gian để yêu đương quá lâu, hay chúng ta đi thẳng vào chuyện kết hôn", Cai Lei nói.

Ban đầu, Duan Rui có chút nghi ngại nhưng sau đó cô vẫn đồng ý.

Sau đám cưới, cặp đôi không tổ chức tuần trăng mật. Duan Rui cho biết, cô không thích dành quá nhiều thời gian để chứng minh tình yêu bằng những điều lãng mạn.

"Tốt hơn là cùng nhau đi hết chặng đường dài thay vì liên tục xác nhận tình yêu dành cho nhau", cô từng chia sẻ.

Gia đình ông Cai Lei. Ảnh: Global People

Từ chối ly hôn, bỏ công việc để cùng chồng chữa bệnh

Một năm sau khi kết hôn, Duan Rui sinh con trai đầu lòng. Ngay sau đó, Cai Lei phát hiện mình mắc ALS.

Lo sợ căn bệnh sẽ trở thành gánh nặng cho vợ, ông chủ động đề nghị ly hôn. Tuy nhiên, Duan Rui lập tức từ chối, cô muốn cùng chồng chiến đấu với bệnh tật.

Theo thời gian, bệnh tình của Cai Lei diễn biến phức tạp nhanh hơn dự đoán. Hiện ông gần như liệt hoàn toàn, mất khả năng nói và chỉ có thể giao tiếp thông qua công nghệ theo dõi chuyển động mắt để điều khiển máy tính.

Dù vậy, ông vẫn duy trì cường độ làm việc khoảng 12 giờ mỗi ngày nhằm thúc đẩy nghiên cứu thuốc điều trị ALS.

Có những lúc cô Duan tranh cãi với chồng vì ông làm việc quá sức. Song cô hiểu rằng đó là điều khiến ông có thêm động lực để tiếp tục sống.

"Tôi không thể ôm vợ khi cô ấy buồn. Đó là điều khiến tôi day dứt nhất", Cai Lei từng chia sẻ.

Cai Lei nằm trên giường được một y tá chăm sóc. Ảnh: Yitiao

Kể từ khi mắc bệnh, Cai Lei đã đầu tư hơn 100 triệu nhân dân tệ (388 tỷ đồng) vào nghiên cứu ALS. Ông thành lập nhiều quỹ từ thiện, hợp tác với các nhà khoa học và bác sĩ hàng đầu để xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu căn bệnh này.

Năm 2022, Duan Rui quyết định rời vị trí tại công ty kiểm toán để cùng chồng nghiên cứu chữa bệnh. Cô cùng chồng xây dựng kênh "Breaking the Ice Station" trên mạng xã hội, phát sóng trực tiếp 5 ngày mỗi tuần, vừa chia sẻ kiến thức về ALS, vừa bán hàng trực tuyến gây quỹ cho các hoạt động nghiên cứu. Cai Lei luôn ngưỡng mộ sự độc lập, chăm chỉ làm việc của vợ.

Về phần mình, Duan Rui không muốn mọi người chỉ nhớ đến mình với danh xưng "người vợ đáng thương của bệnh nhân mắc bệnh hiếm".

Câu chuyện của hai vợ chồng đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. "Cai Lei rất phi thường và Duan Rui cũng xuất sắc không kém"; "Duan Rui là người khôn ngoan, có hoài bão và vô cùng đáng tin cậy. Cô ấy vượt xa việc chỉ là người phụ nữ đứng phía sau thành công của chồng"..., là những bình luận người dùng mạng để lại.