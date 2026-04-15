Những người yếu thế, người cao tuổi và những người không dùng smartphone hoặc những smartphone đời cũ sẽ được nhà mạng hỗ trợ xác thực tại nơi cư trú.

Chia sẻ với VietNamNet, các nhà mạng lớn khẳng định họ đã có kế hoạch phối hợp với công an khu vực để hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú với những đối tượng người yếu thế, người cao tuổi và những người không dùng smartphone hoặc những smartphone đời cũ không có chức năng xác thực.

Bên cạnh đó, những người dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc những trường hợp cần hỗ trợ đặc biệt, doanh nghiệp viễn thông sẽ phối hợp với lực lượng công an cấp xã tổ chức hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú.

Theo cơ quan công an, tình trạng SIM rác và tài khoản không chính chủ từ lâu đã trở thành công cụ để các đối tượng phạm tội ẩn danh. Thực trạng này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự xã hội.

Dù các nhà mạng khẳng định đã hoàn tất chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nghĩa là thông tin chủ thuê bao của bất kỳ số điện thoại di động nào đang hoạt động tại Việt Nam cũng đều gắn với một cá nhân thật.

Tuy nhiên, thực tế người dùng SIM có phải chính là người đứng tên sở hữu SIM hay không lại là một chuyện khác.

Thời gian vừa qua, hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn sử dụng thông qua SIM rác, SIM không chính chủ, các đối tượng xấu dễ dàng thực hiện các hành vi lừa đảo như: gọi điện, nhắn tin giả mạo cơ quan công an, viện kiểm sát, ngân hàng, nhân viên bưu điện… để “hù dọa” người dân, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, hoặc chuyển tiền để “giải quyết vụ việc”.

Thực tế vẫn có tình trạng một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ của mình trong việc kiểm soát SIM do mình đăng ký sử dụng dẫn đến khi chuyển/bán SIM lại cho người dùng khác sử dụng thì không thực hiện việc cập nhật, thay đổi thông tin thuê bao theo đúng quy định.

Điều này dẫn tới tồn tại tình trạng các SIM có thông tin đúng quy định (đầy đủ các trường, đồng thời đã được đối soát 3 trường trùng khớp với CSDL dân cư) nhưng không chính chủ (người sử dụng thực tế không phải là người đứng tên đăng ký), dẫn đến bị các đối tượng sử dụng cho các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật nhằm trốn tránh trách nhiệm khi bị cơ quan điều tra phát hiện.

Theo quy định hiện hành, người dân sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với các số thuê bao viễn thông di động (SIM) mà mình đã đăng ký, sử dụng nếu các SIM này bị các đối tượng lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Chính vì vậy, Bộ KH&CN ban hành Thông tư 08/2026/TT-BKHCN nhằm giảm thiểu rủi ro cho người dân, đáp ứng yêu cầu có được cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao chính xác để phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần hạn chế tin nhắn rác, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông, tạo nền tảng cho các hoạt động của các ngành kinh tế, xã hội trên mạng.

Theo đó, thông tư quy định việc xác thực với các thuê bao hiện hữu, nhằm bảo đảm việc người dân có thể biết được mình đang đăng ký bao nhiêu số thuê bao, từ đó chủ động xác minh, làm rõ các số nào mình đang sử dụng và sẽ chịu trách nhiệm với các số đó.

Đại diện Cục Viễn thông cho biết, các doanh nghiệp viễn thông sẽ đồng bộ dữ liệu số thuê bao về cơ sở dữ liệu dân cư, từ đó cập nhật lên VNeID để người dân chủ động vào xác minh, lựa chọn SIM bản thân đang sử dụng.

Với các trường hợp bị người dùng xác nhận không dùng, các doanh nghiệp sẽ phải xử lý trong vòng 5 ngày khóa 1 chiều, sau 60 ngày khóa 2 chiều theo quy định.