Chia sẻ với VietNamNet, một số nhà mạng cho hay, trong những ngày đầu triển khai, do thông tin được tuyên truyền rộng rãi, số lượng người dân đi xác thực tăng đột biến, dẫn đến tình trạng quá tải tại một số kênh giao dịch và hệ thống.

Vì thời gian thực hiện xác thực thông tin thuê bao kéo dài tối đa 2 tháng (từ 15/4 đến 15/6). Sau thời điểm 15/6, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực có thể bị tạm khóa dịch vụ.

Vì vậy, người dân có thể chủ động sắp xếp thực hiện xác thực giãn cách cho phù hợp để giảm áp lực cho hệ thống và đảm bảo trải nghiệm thuận tiện hơn.

Ghi nhận thực tế tại các điểm giao dịch của VinaPhone cho thấy số lượng người dân đến xác thực thông tin tăng cao đột biến. Tại các điểm giao dịch, không chỉ các giao dịch viên trực quầy, ngay cả lực lượng khối văn phòng cũng được điều động để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác kỹ thuật để xác thực thông tin thuê bao. Các điểm giao dịch đồng loạt kéo dài thời gian làm việc đến đến tận đêm muộn. Bên cạnh đó, ứng dụng MyVNPT được tối ưu hóa tối đa, cho phép khách hàng chủ động xác thực ngay tại nhà qua công nghệ NFC, giúp giảm tải đáng kể áp lực cho các điểm quầy trực tiếp. Hiện VinaPhone đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để tổ chức các tổ công tác lưu động chuẩn hóa thông tin thuê bao cho khách hàng tại nơi cư trú.

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện Viettel cho biết, hiện số lượng khách hàng đến các điểm giao dịch của Viettel tăng cao, nhưng do có chuẩn bị từ trước nên vẫn đảm bảo cho khách hàng không phải chờ đợi lâu để làm thủ tục xác thực thuê bao.

Bên cạnh đó, trên ứng dụng My Viettel, Viettel đã tích hợp sẵn tính năng hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trực tuyến, giúp khách hàng có thể tự thao tác ngay tại nhà, không cần chờ đợi, không phải di chuyển nếu không cần thiết.

Quy trình được thiết kế đơn giản, dễ thực hiện, hỗ trợ khách hàng hoàn tất các bước xác thực chỉ trong khoảng 3 phút.

Khách hàng chỉ cần chọn tính năng “Xác thực thông tin thuê bao” hoặc “Chuẩn hóa thông tin”, sau đó thực hiện lần lượt các bước: chụp ảnh mặt trước, mặt sau CCCD gắn chip, chụp ảnh chân dung, quét NFC trên thẻ CCCD, kiểm tra lại thông tin và ký xác nhận. Toàn bộ quá trình có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi trên điện thoại thông minh.

Việc đẩy mạnh hỗ trợ trên nền tảng số không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, mà còn góp phần giảm tải cho các điểm giao dịch, hạn chế tình trạng ùn ứ khi nhu cầu xác thực tăng cao trong cùng thời điểm.

Mới đây, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư 08 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 15/4/2026. Với các thuê bao hiện hữu, nhằm bảo đảm việc người dân có thể biết được mình đang đăng ký bao nhiêu số thuê bao từ đó chủ động xác minh, làm rõ các số nào mình đang sử dụng và sẽ chịu trách nhiệm với các số đó, số nào không, trên cơ sở quy định tại Nghị định 70/2024/NĐ-CP và sự phối hợp hỗ trợ của Cục C06 – Bộ Công an, Thông tư đã quy định quy trình xác nhận chính chủ thông qua ứng dụng VneID.

Theo đó, nhà mạng sẽ đồng bộ dữ liệu số thuê bao về CSDL dân cư, từ đó cập nhật lên VNeID để người dân chủ động vào xác minh, lựa chọn SIM bản thân đang sử dụng.

Với các trường hợp bị người dùng xác nhận không dùng, nhà mạng sẽ phải xử lý (trong vòng 5 ngày khóa 1 chiều, sau 60 ngày khóa 2 chiều…) theo quy định.

Ngay sau khi nhận được thông báo (qua tin nhắn từ số chăm sóc khách hàng chính thức của nhà mạng, từ VNeID) các thuê bao hãy chủ động đăng nhập Ứng dụng VNeID để xác minh, lựa chọn số chính chủ, góp phần bảo đảm quyền lợi của chính bản thân.

Theo thông tư này, tất cả thuê bao phát triển mới phải xác thực dữ liệu sinh trắc học ảnh khuôn mặt với Cơ sở dữ liệu (CSDL) dân cư, CSDL căn cước từ 15/6/2026 (sau 2 tháng kể từ thời điểm Thông tư có hiệu lực).

Theo đó các thuê bao đổi máy sẽ bị tạm dừng chiều đi (gọi, gửi SMS) cho đến khi hoàn thành việc thực hiện xác thực lại hình ảnh khuôn mặt.

Đây là biện pháp, tương tự các ngân hàng đang áp dụng khi người dùng đổi máy hoặc chuyển khoản trên 10 triệu, nhằm hạn chế tối đa việc mua, sử dụng SIM kích hoạt sẵn đồng thời giúp người dân hạn chế rủi ro trong trường hợp thất lạc SIM (người nhặt được sẽ không thể dùng SIM để gọi, nhắn tin nếu không xác thực chính chủ).

Chính phủ đã ban hành Nghị định 163 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông năm 2023, Nghị định đã quy định chi tiết về việc tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao di động mặt đất; xác thực thông tin thuê bao trong đó đặc biệt đã yêu cầu tất cả các thuê bao chỉ được đăng ký sau khi có thông tin được xác thực đảm bảo trùng khớp với CSDL quốc gia về dân cư, đồng thời xác thực qua video call,… hạn chế tối đa tình trạng SIM kích hoạt sẵn.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, triển khai Đề án 06, từ năm 2023, với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Bộ Công an, Bộ KH&CN đã hướng dẫn, đôn đốc các nhà mạng đối soát, bảo đảm các SIM thuê bao di động có thông tin trùng khớp với thông tin được đối soát trong CSDL quốc gia về dân cư, từ đó bảo đảm các SIM thuê bao hiện nay đều có thông tin đầy đủ, đúng quy định.