Ngày 14/11/2025, Hội đồng nhân dân TPHCM đã thông qua Nghị quyết 57/2025/QN-HĐNSD quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thành phố.

Theo Nghị quyết này, từ ngày 1/1/2026, người cao tuổi tại TPHCM sẽ được chúc thọ, mừng thọ từ 800.000 - 2.400.000 đồng/người.

Từ ngày 01/1/2026, mỗi người cao tuổi tại TPHCM sẽ được mừng thọ với số tiền từ 800.000 - 2,4 triệu đồng

Cụ thể, người 70 tuổi và 75 tuổi sẽ được nhận tiền mặt 800.000 đồng/người/lần.

Người 80 tuổi và 85 tuổi được nhận tiền mặt 1,2 triệu đồng/người/lần.

Người 90 tuổi và 95 tuổi nhận tiền mặt 1.800.000 đồng/người/lần.

Người 100 tuổi ngoài nhận tiền mặt 2.300.000 đồng/người/lần còn nhận thêm 5m vải lụa (tối đa 700.000 đồng/người); khánh vàng mừng thọ (theo định mức khối lượng vàng là 0,08 chỉ vàng 24K/cái, tiền gia công chế tác chữ, in hình trên khánh và tiền khung, tối đa 1.500.000 đồng/cái).

Người trên 100 tuổi sẽ được nhận tiền mặt là 2.400.000 đồng/người/lần.

Được biết, mức mừng thọ này được xây dựng dựa trên sự thống nhất và kế thừa từ 3 địa phương trước khi sáp nhập nhằm thể hiện tính công bằng, đồng bộ và thể hiện sự tri ân sâu sắc của TPHCM dành cho người cao tuổi.