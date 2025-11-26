Ngày 26/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Ngọc (trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) cho biết qua đặc điểm mái tóc và các hình xăm, gia đình xác định thi thể nữ giới được phát hiện trôi trên sông ở Hưng Yên chính là con gái ông, Nguyễn Thị Yến N. (19 tuổi).

Dù vậy, nhiều ngày qua, ông và gia đình vẫn "nóng lòng" chờ kết quả giám định ADN từ cơ quan công an để có kết luận chính thức.

Ông Ngọc cho hay ông và người vợ đầu có hai con là Yến N. và một bé trai sinh năm 2008. Sau khi ly hôn, Yến N. sống với ông, còn con trai ở cùng mẹ.

Sau khi học hết lớp 9, N. nghỉ học và ra Hà Nội làm nhân viên bán quần áo. Khi cửa hàng đóng cửa, N. chuyển sang làm việc tại một công ty điện tử ở Bắc Ninh. Hai tháng trước, bà nội của N. phải nhập viện điều trị nên cô xin nghỉ việc, về quê chăm sóc.

“Sau khi đưa bà nội xuất viện về nhà, N. nghỉ hẳn việc để ở nhà chăm sóc bà,” ông Ngọc cho hay.

Hình ảnh Yến N. trước khi mất tích. Ảnh: NVCC

Ngày 3/11, N. xin phép gia đình ra Hà Nội chơi vài ngày và hứa sẽ sớm trở về. Khi rời nhà, cô mang theo một túi xách nhỏ và một bộ quần áo. Đến ngày 4/11, khi gia đình gọi hỏi “Khi nào về?”, N. trả lời: “Con ở thêm một ngày để tiễn bạn đi nước ngoài rồi về”.

Tuy nhiên, N. không trở về như dự định, khiến gia đình ông Ngọc vô cùng lo lắng. Ông cho biết chiều 5/11, em trai của N. nhận được tin nhắn từ chị với nội dung: “Chiều nay chị về”, nhưng sau đó cả gia đình mất hoàn toàn liên lạc.

“Chiều 7/11, tôi liên tục gọi vào điện thoại của con. Máy vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe. Vài tiếng sau thì tắt hẳn. Lúc đó tôi linh cảm con gái gặp chuyện chẳng lành,” ông Ngọc nói.

Lo lắng vì không liên lạc được với con, gia đình ông Ngọc đã trình báo cơ quan chức năng và được lực lượng công an trấn an rằng có thể N. chỉ đi chơi đâu đó và sẽ sớm trở về.

Tối 11/11, khi cả nhà đang tụ họp để đăng tải thông tin tìm kiếm N. lên mạng xã hội, ông Ngọc nhận được tin về việc phát hiện thi thể một cô gái bị trói bằng băng dính, bỏ trong túi nylon, trôi trên con sông qua xã Đức Hợp (tỉnh Hưng Yên).

Thi thể khó nhận dạng nhưng có hình xăm dòng chữ “19-12-2006”. Ông Ngọc cho biết con gái ông sinh ngày 19/12/2006. Ngoài chi tiết này, các hình xăm ở tay, bụng và cổ trên thi thể đều trùng khớp với hình xăm của N.

“Khi nhìn những hình ảnh đó, cả gia đình tôi bàng hoàng vì biết chắc đó là con gái mình. Nhóm bạn thân của N. cũng có mặt và bật khóc, xác nhận thi thể chính là N.” ông Ngọc nói.

Theo ông, qua thông tin từ báo đài, gia đình được biết Công an Hà Nội đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến cái chết của con gái ông.

“Chúng tôi đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan công an,” ông Ngọc chia sẻ.

Liên quan thông tin nghi phạm được xác định là người yêu của N., ông Ngọc cho biết trước đây chưa từng nghe con gái đề cập chuyện có bạn trai và ông cũng chưa từng gặp nam thanh niên này.

“Khoảng hai ngày trước khi N. rời nhà, trích xuất camera cho thấy có hai thanh niên đứng trước cổng nói chuyện với N., nhưng họ không vào nhà. Gia đình hoàn toàn không biết việc N. có người yêu. Sau sự việc, nhóm bạn thân của N. nói rằng có một thanh niên theo đuổi N. nhưng cô không đồng ý và người này từng nhắn tin đe dọa,” ông Ngọc nói.

“Hiện tôi chỉ mong sớm có kết quả ADN. Hơn 10 ngày rồi mà vẫn chưa có kết luận chính thức. Khi có kết quả, gia đình sẽ chờ thời điểm phù hợp để đưa con gái về quê an nghỉ,” ông Ngọc chia sẻ.

Trước đó, ngày 25/11, Công an Hà Nội đã bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ cô gái 19 tuổi ở Nghệ An mất tích nhiều ngày, sau đó được phát hiện tử vong tại Hưng Yên.