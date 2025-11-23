Chiều nay (23/11), các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Thạnh Mỹ Tây khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thi thể người trong một túi xách, được phát hiện tại khu đô thị cao cấp trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, có hai người đàn ông mang theo một túi xách màu xanh cỡ lớn định rời đi từ tòa nhà ở khu đô thị trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây). Do túi xách bốc mùi khả nghi, bảo vệ và người dân xung quanh đã giữ hai người này lại để kiểm tra.

Bất ngờ, hai người đàn ông tháo chạy ra ngoài và cướp xe taxi đậu phía trước rồi tẩu thoát.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ thi thể người đàn ông trong túi xách màu xanh. Ảnh: L.A

Ngay sau khi nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường để kiểm tra. Công an xác định trong túi xách màu xanh có thi thể một người đàn ông đang trong giai đoạn phân hủy; nạn nhân thuê căn hộ tại tòa nhà.

Theo nguồn tin, nạn nhân là người nước ngoài và hai người đàn ông bỏ chạy khỏi hiện trường có khả năng là đồng hương của nạn nhân.

Hiện công an đang điều tra, truy xét hai người nói trên.