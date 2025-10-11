Phát hiện ung thư nguy hiểm khi kiểm tra sức khỏe

Ông T.D.L (48 tuổi, quê Quảng Trị) phát hiện có bướu thận trong lần khám sức khỏe định kỳ. Được các bác sĩ địa phương giới thiệu, ông L. đến Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) để phẫu thuật.

Qua chẩn đoán hình ảnh, khối bướu chiếm gần toàn bộ thận phải, có kích thước 68 x 86 x 138mm; huyết khối bướu lan sâu vào tĩnh mạch thận và tĩnh mạch chủ dưới. Bệnh nhân có nguy cơ tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Phú Phát - Trưởng Khoa Niệu A (Bệnh viện Bình Dân) chia sẻ đây là trường hợp ung thư biểu mô tế bào thận (RCC) có huyết khối bướu rất lớn, lên đến 76mm. Một báo cáo tại Mỹ ghi nhận chiều dài huyết khối bướu lớn nhất là hơn 70mm.

Tiên lượng thời gian sống trung bình của người bệnh chỉ khoảng 5 tháng nếu không điều trị kịp thời. Ê-kíp phẫu thuật quyết định lấy huyết khối bướu bằng phẫu thuật robot.

Ông L. cho biết, mình làm trong ngành giáo dục, đang là trụ cột trong gia đình. Ngay trước khi nhập viện 1 ngày, ông đã tổ chức lễ cưới cho con và sắp xếp các công việc quan trọng để bước vào ca đại phẫu lớn của cuộc đời.

Ca mổ kéo dài 8 giờ liên tục với sự phối hợp của 4 ê-kíp bác sĩ chuyên khoa tiết niệu, gan mật, tim - mạch máu và gây mê hồi sức. Các bác sĩ lần lượt di động gan, bộc lộ tĩnh mạch chủ đoạn sau gan, cắt bỏ toàn bộ thận phải cùng huyết khối bướu trong tĩnh mạch. Khác với phương pháp truyền thống cần phối hợp mổ mở để lấy huyết khối bướu, ca mổ được thực hiện hoàn toàn bằng phẫu thuật robot.

Ông L. được bác sĩ thăm hỏi, tư vấn cặn kẽ. Ảnh: BVCC.

Ca mổ thành công, lượng máu mất chỉ 600ml, không cần truyền máu và giữ được toàn bộ đoạn tĩnh mạch chủ cho người bệnh. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, được cắt chỉ và xuất viện sau 10 ngày. Ông L. cần tái khám định kỳ để kiểm tra chức năng thận còn lại, đề phòng nguy cơ ung thư phát triển bên thận còn lại, nguy cơ ung thư tái phát tại chỗ, di căn xa và các vấn đề tim mạch.

Cơ hội sống khi robot hỗ trợ

Ung thư biểu mô tế bào thận (RCC) là loại ung thư được chẩn đoán phổ biến thứ sáu ở nam giới và thứ mười ở nữ giới. Theo một công bố năm 2022, ước tính có 434.840 ca mắc ung thư biểu mô tế bào thận mới và 155.953 ca tử vong trên toàn thế giới. Tỷ lệ mắc đang gia tăng, người lớn tuổi có tỷ lệ mắc cao hơn. Tỷ lệ tử vong do ung thư biểu mô tế bào thận cao nhất ở châu Âu và châu Á.

Ung thư biểu mô tế bào thận có huyết khối bướu tĩnh mạch ghi nhận ở 4-10% bệnh nhân. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể có triệu chứng rất nặng, phù nề nghiêm trọng, rối loạn chức năng tim và đau bụng.

Phẫu thuật có thể làm tăng tỷ lệ sống sót tổng thể và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, các phương pháp phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao, tỷ lệ biến chứng lớn lên tới 34% nếu huyết khối bướu lan xa trên tĩnh mạch gan. Do đó, bệnh nhân nên được điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa sâu có nhiều ngành phối hợp.

Đặc biệt, do bệnh nhân được can thiệp vào tĩnh mạch lớn, bệnh viện cần trang bị hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể và cần bác sĩ có kinh nghiệm gây mê hồi sức để kiểm soát chặt chẽ huyết động trong lúc phẫu thuật. Với những trường hợp ung thư biểu mô tế bào thận có huyết khối bướu mức độ thấp, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu đang phát triển nhanh vài năm gần đây. Phẫu thuật robot là bước tiến mới, giúp giảm mất máu và giảm thời gian nằm viện cho bệnh nhân.

Từ năm 2021, cắt thận tận gốc và lấy huyết khối bướu có robot hỗ trợ đã được triển khai tại Bệnh viện Bình Dân. Đến nay, tổng cộng có 7 trường hợp đã được thực hiện thành công, sức khỏe của các người bệnh sau phẫu thuật đều hồi phục tốt.

Mổ cấp cứu người đàn ông từ Mỹ về Việt Nam Ông Đ.V.H.N (73 tuổi) đang sinh sống tại Mỹ, về thăm nhà tại phường Hiệp Bình (TPHCM) khi gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, sau đó phải mổ cấp cứu vì ung thư.