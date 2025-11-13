Công Giáp (quê ở Nghệ An) và cộng sự Sơn Thạch đã có nhiều năm ở Angola.

Ngoài hỗ trợ người dân bản địa canh tác nông nghiệp, họ còn thường xuyên nấu những món ăn đặc trưng của Việt Nam để giới thiệu với người dân nơi đây như: đỗ xào mề gà, nộm tai heo, thịt lợn quay, cơm gà, bún thịt nướng, bánh mì sốt vang…

Trong video gần đây được đăng tải, Công Giáp và Sơn Thạch tới nông trại ở bản Malipi, nấu một món dân dã được ưa chuộng ở Việt Nam để chiêu đãi trưởng bản, trưởng công an huyện và nhiều người dân địa phương. Đó là món cháo lòng.

Công Giáp (trái) và Sơn Thạch (phải) giới thiệu với người dân châu Phi về món cháo lòng của Việt Nam

Sơn Thạch cho hay, thời điểm này ở nông trại có nhiều loại rau thơm Việt tươi tốt như hành lá, tía tô, kinh giới, diếp cá… Chưa kể, sáng đi chợ anh lại mua được bộ lòng lợn ngon nên quyết định chế biến một món ăn bình dân để mọi người đổi bữa, có thêm dinh dưỡng.

“Lâu rồi mình cũng chưa làm món gì ngon cho bà con nên hôm nay nấu cháo lòng đầy đủ dinh dưỡng cho mọi người thưởng thức”, anh nói.

Để nấu cháo lòng, anh Thạch bắc riêng một nồi cháo trắng. Còn phần nội tạng lợn như phổi, họng đem băm nhỏ, trộn với thịt mỡ, rau thơm để nhồi vào lòng lợn (ruột già) làm dồi.

Trong quá trình chế biến, anh cũng hướng dẫn một số anh em khác cách làm để khi nào có điều kiện, họ có thể tự nấu chiêu đãi gia đình.

“Các nguyên liệu này đem băm nhỏ, xong cho thêm một vài gia vị như nước mắm, hạt tiêu… vào trộn đều để món ăn đậm đà và dậy mùi thơm hơn”, anh Thạch chia sẻ.

Nồi cháo lòng sánh quyện, thơm ngon mà hai người đàn ông Việt tự nấu, chiêu đãi dân bản ở Angola

Đảm nhận việc luộc dồi lợn, Công Giáp giới thiệu với trưởng công an huyện và vài người khác rằng, quá trình luộc cần chú ý canh lửa và thỉnh thoảng chọc vài lỗ nhỏ để dồi không bị đọng nước và vỡ ra.

“Món dồi này luộc xong ăn ngay, chấm với nước mắm hoặc ăn cùng cháo”, Công Giáp cho biết.

Anh cũng hỏi trưởng công an huyện cảm nhận về món này thế nào. Người này cho hay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy món dồi lợn nên khá lạ lẫm.

“Bác chưa thấy dồi lợn bao giờ, nhìn giống như con rắn. Ở đây cũng chưa có ai làm món này”, người đàn ông hài hước nói.

Món cháo lòng hấp dẫn với đầy đủ nguyên liệu, ăn kèm rau thơm

Sau đó, Công Giáp cũng hướng dẫn mọi người cách làm dồi, rồi miêu tả món ăn này khi chín sẽ được thái thành các miếng nhỏ như xúc xích - món người dân ở đây hay bán.

Trong quá trình chờ dồi lợn được luộc chín, họ cũng chuẩn bị xong một nồi cháo to sánh quyện, nấu mềm nhừ cùng vài nguyên liệu như lòng non, dạ dày…

Người đàn ông Việt tiết lộ, nước dồi luộc sẽ được cho thêm vào nồi nấu cùng cháo. Nhờ đó, món cháo có hương vị đậm đà và béo ngậy hơn, ăn ngon, lại đủ dinh dưỡng.

Khi món cháo hoàn thiện, họ múc ra từng tô, sau đó xếp dồi lợn lên trên, rắc thêm chút rau thơm thái nhỏ. Họ cũng để lại một phần dồi lợn, đựng bát riêng cho mọi người thưởng thức cùng.

Trưởng bản châu Phi xuýt xoa khi nếm thử món cháo lòng

Có mặt trong bữa ăn, trưởng bản rất xúc động vì lần đầu được nếm thử món quen thuộc, bình dị của người Việt. Ông nói dồi luộc và cháo lòng rất ngon, liên tục thốt lên “Chapepa” (tạm dịch: ngon, tuyệt vời).

Chung cảm nhận, trưởng công an huyện cũng nhận xét cháo lòng ăn rất ngon. “Sáng sớm mà có bát cháo nóng như này để ăn thì còn gì để nói nữa”, vị này xuýt xoa.

Một vài nam thanh niên khác khi được hỏi cảm nhận về món cháo lòng Việt Nam cũng bày tỏ sự kinh ngạc. Họ bật cười hưởng ứng vì cháo rất ngon, ăn kèm nội tạng lợn được chế biến, tẩm ướp đậm đà càng thêm hấp dẫn.

