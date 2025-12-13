Sơn Thạch (quê Nghệ An) đã có nhiều năm sinh sống và làm việc ở Angola.

Ngoài hỗ trợ người dân bản địa canh tác nông nghiệp, anh còn thường nấu những món ăn đặc trưng của Việt Nam như: đỗ xào mề gà, nộm tai heo, thịt lợn quay, cơm gà, bún thịt nướng, bánh mì sốt vang… để giới thiệu với người dân nơi đây.

Trong video gần đây được đăng tải, anh Thạch tới nông trại ở bản Malipi, chế biến một món bình dân được nhiều người Việt ưa chuộng để chiêu đãi người dân địa phương. Đó là món trứng rán lá mơ.

Anh Thạch giới thiệu với người dân châu Phi món trứng rán lá mơ và hướng dẫn cách làm

Sơn Thạch cho hay, vì điều kiện ăn uống và sinh hoạt thiếu thốn mà bà con ở đây thường gặp các vấn đề về đường tiêu hóa, nhất là tiêu chảy.

Trong khi đó, theo kinh nghiệm dân gian của người Việt, lá mơ lông có công dụng giúp thanh nhiệt, sát khuẩn và trị các chứng bệnh về tiêu hóa như đau bụng đi ngoài, chậm tiêu, đầy hơi…

Bởi thế, khi thấy một gia đình đồng hương người Việt sống ở thành phố có trồng được nhiều lá mơ lông, anh Thạch quyết định xin, hái về làm món ăn.

Trứng rán lá mơ là món ăn dân dã vì nguyên liệu dễ kiếm, vừa ngon lại bổ

Người đàn ông này cũng giới thiệu với Sambaio - chàng trai Angola thường xuyên hỗ trợ anh các công việc tại nông trại, về công dụng của lá mơ lông và cách người Việt chế biến món ăn từ loại lá này.

“Lá mơ này có nhiều công dụng nhưng phổ biến nhất là chữa chứng đau bụng đi ngoài”, anh Thạch nói với Sambaio.

Anh cũng chia sẻ thêm, lá mơ ăn sống hay nấu chín đều được, trong đó phổ biến và được ưa chuộng nhất là món trứng rán lá mơ.

Lá mơ được rửa sạch, thái nhỏ, sau đó cho trứng vào khuấy đều, nêm chút muối để tăng vị đậm đà, hấp dẫn.

Anh Thạch mời dân bản ở Angola thưởng thức món ngon dân dã kiểu Việt Nam

Trong quá trình chế biến, anh Thạch cũng tỉ mỉ hướng dẫn người dân bản cách làm món trứng rán lá mơ sao cho ngon. Khi nào có điều kiện và nguyên liệu, họ có thể tự nấu cho gia đình, vừa đổi bữa, bổ sung thêm dinh dưỡng, vừa hỗ trợ điều trị các vấn đề về tiêu hóa.

Khi trứng rán xong, anh xếp ra khay, mang lên khu vực ăn uống để mời những người dân làm việc tại trang trại cùng thưởng thức.

Anh cũng để lại một ít lá mơ tươi, đựng riêng để bà con có thể quan sát và nếm thử mùi vị nguyên bản của loại lá này.

“Đây vừa là một loại rau, vừa là một vị thuốc, ăn vào rất tốt cho sức khoẻ”, anh Thạch chia sẻ thêm.

Sambaio thử miếng trứng rán đầu tiên, gật gù khen ngon

Sambaio nếm thử lá mơ tươi, nhận xét có vị hơi ngăm đắng. Nhưng khi thưởng thức món trứng rán, anh bất ngờ vì hương vị dễ ăn và ngon hơn, liên tục gật đầu rồi giơ ngón tay cái lên thể hiện sự hài lòng.

“Thật sự rất ngon”, Sambaio nói.

Chàng trai trẻ cũng giới thiệu với bà con về món trứng rán lá mơ kiểu Việt, từ nguyên liệu, cách nấu cho đến công dụng tuyệt vời. Nghe xong, mọi người tỏ ra rất phấn khích. Ai nấy đều háo hức, chờ đợi được nếm thử món ngon.

Khi ăn, một số người thốt lên “chapepa” (tuyệt vời), không ngại dành nhiều lời khen cho món ăn dân dã, ngon lại bổ của người Việt.

