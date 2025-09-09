Clip tiếng nổ như bom tại khu nhà trọ

Chiều ngày 8/9, người dân ở My Điền 2, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc về vụ nổ lớn vào rạng sáng cùng ngày, khiến 2 vợ chồng trẻ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Công an phường, vụ nổ xảy ra tại phòng trọ số 55, tầng 4 nhà trọ T.H do anh Hoàng Minh L. (SN 2000) và vợ là Lý Thị Bích D. (SN 2004) thuê ở từ năm 2020 đến nay. Hai nạn nhân đều trú tại thôn Trại Mới, xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh và đã đăng ký tạm trú theo quy định.

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Hứa Văn Tư (SN 1995, quê Lạng Sơn), thuê mặt bằng bán hàng tại tầng 1 của khu nhà trọ cho biết: "Khoảng 3h ngày 8/9, tôi đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, như bom nổ, cả khu nhà rung chuyển. Mọi người hoảng loạn chạy ra ngoài. Khi lên đến tầng 4, tôi thấy khói đen mù mịt, đồ đạc văng tung tóe. Nhiều mảnh vỡ từ trên tầng rơi xuống trước cửa hàng tầng 1".

Nhà trọ T.H. nơi xảy ra sự việc.

Ông Nguyễn Văn Lâm (55 tuổi), sống gần khu nhà trọ, đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì một tiếng nổ lớn vang lên. Ông Lâm chưa kịp định thần, chỉ vài giây sau, lại thêm một tiếng nổ nữa.

"Khi đó, tôi mở cửa chạy ra thì thấy nhiều người hoảng loạn chạy xuống đường, ai cũng tưởng nổ bình gas hoặc chập điện. Sau đó, khi biết hai vợ chồng trẻ trên tầng 4 tử vong, tôi thực sự sốc" - lời ông Lâm.

Chị Nguyễn Thị Linh, người bán hàng gần khu trọ, bày tỏ lo lắng: "Tôi buôn bán ở đây nhiều năm rồi. Đây là khu đông công nhân, người thuê trọ thay đổi liên tục. Sau vụ nổ này, ai cũng lo sợ. Chúng tôi mong chính quyền siết chặt kiểm tra an ninh, đặc biệt là phòng chống cháy nổ trong khu trọ".

Nền phòng xuất hiện nhiều vỏ lon và ống kim loại có kích thước khác nhau. Ảnh: Tuyết Mai

Theo quan sát tại hiện trường, một góc tường lớn của phòng trọ bị thổi bay do sức ép từ vụ nổ, tường và trần nhà ám khói đen. Nền phòng xuất hiện nhiều vỏ lon và ống kim loại có kích thước khác nhau, nghi là vật liệu phục vụ việc chế tạo pháo nổ.

Như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 2h20 cùng ngày, bất ngờ có tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 4 khu nhà trọ T.H. (tổ dân phố Mỹ Điền 2, phường Nếnh). Ngay sau đó, lửa và khói bốc lên dữ dội, các công nhân hoảng hốt tri hô và nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã điều động 19 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chuyên dụng tới hiện trường, phối hợp cùng 10 cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nếnh khẩn trương triển khai công tác cứu hộ và dập lửa.

Khi tiếp cận được hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, đưa ra ngoài thi thể 2 nạn nhân là anh Hoàng Minh L. (SN 2000) và vợ là chị Lý Thị Bích D. (SN 2004).

Khu nhà trọ T.H. có quy mô 4 tầng, gồm 64 phòng với hơn 100 người thuê, chủ yếu là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thuộc địa bàn phường Nếnh. Căn phòng xảy ra vụ nổ nằm tại tầng 4.

Theo lãnh đạo Công an phường Nếnh, kết quả xác minh ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ nổ là do vợ chồng anh L. tự chế pháo nổ trong phòng trọ.