Từ sáng 9/9 đến đêm 10/9, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 9/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông, có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 11/9 mưa lớn trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

TPHCM có nơi mưa to. Ảnh minh họa: Huế EX

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 9/9, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất 33 độ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn có thể gây: Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; Lũ quét trên sông, suối nhỏ; Sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa giông, vẫn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 9/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to; các khu vực khác có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ, riêng vùng núi và trung du 23-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng vùng núi và trung du 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ; Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.