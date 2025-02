Sáng 20/2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức Lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân và phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh - Xuân Ất Tỵ 2025.

Năm nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động huấn luyện hơn 17.187 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Ảnh: Đình Hiếu

Theo đó, năm nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức đón nhận huấn luyện hơn 17.187 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (chiến sĩ mới). Trong đó có 13.176 chiến sĩ thuộc công an các đơn vị địa phương và hơn 4.011 chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Các tân binh sẽ trải qua khóa huấn luyện kéo dài 3 tháng. Ảnh: Đình Hiếu

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động giao 10 trung đoàn và 2 Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp tổ chức tiếp nhận, huấn luyện tại 19 địa điểm trên cả nước.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết, trong những năm qua, công tác tuyển chọn, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ngày càng tốt hơn, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu. Ảnh: Đình Hiếu

"Sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án tổ chức tổ chức lại công tác huấn luyện, bồi dưỡng và sắp xếp hệ thống Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ trong Công an nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã hoàn thành tuyển chọn và tổ chức huấn luyện cho gần 60 nghìn chiến sĩ mới", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân cho biết.

Các tân binh sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về quân sự, võ thuật, kỹ chiến thuật... Ảnh: Đình Hiếu

Theo chương trình kế hoạch huấn luyện, sau thời gian ba tháng, tân binh sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự, võ thuật, kỹ chiến thuật. Ngoài ra, các tân binh còn được huấn luyện kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, biết sử dụng thành thạo một số loại vũ khí, trang thiết bị...

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh.

Ảnh: Đình Hiếu

Cũng trong sáng nay, các đại biểu dự lễ khai giảng đã hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh".