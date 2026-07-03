Tại hội nghị, UBND tỉnh Quảng Ninh công bố quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Gai, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng trao quyết định cho ông Nguyễn Việt Dũng và ông Lê Ngọc Thanh. Ảnh: Đ.P

Trước đó, ngày 2/7, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đã trao quyết định điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Hồng Gai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm 17 cán bộ chủ chốt Chiều 1/7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, luân chuyển và bổ nhiệm 17 cán bộ chủ chốt tại các sở, ngành và địa phương.

Huế điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ Thành ủy Huế vừa công bố hàng loạt quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại nhiều sở, ngành, đơn vị và địa phương.