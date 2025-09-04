Hỗ trợ người dân, đặc biệt là hộ thu nhập thấp

Tại buổi họp báo chuyên đề ngày 4/9 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, đại diện Cục Quản lý đất đai đã chia sẻ nhiều điểm mới trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024, đặc biệt liên quan đến cơ chế xác định giá đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

VietNamNet đặt câu hỏi xung quanh việc định giá đất theo thị trường hiện nay đang gây khó khăn cho người dân có nhu cầu chuyển đổi đất ở, cũng như khó khăn cho người dân tiếp cận nhà ở xã hội. Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai cho biết, Luật Đất đai sửa đổi bám sát tinh thần Nghị quyết 69 của Ban Chấp hành Trung ương, hướng tới cải cách mạnh mẽ về định giá đất và thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ông Mai Văn Phấn.

Ông Phấn nêu thực tế nhiều hộ gia đình đang sử dụng đất ở xen kẽ với đất vườn, ao, khi có nhu cầu chuyển sang đất ở gặp nhiều khó khăn do chi phí cao. Để tháo gỡ, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Nghị quyết.

Hiện nay dự thảo đang được xây dựng theo hướng: nếu người dân chuyển mục đích trong hạn mức giao đất ở sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất; còn nếu vượt hạn mức sẽ nộp theo tỷ lệ nhất định, từ 30% đến 50% tùy trường hợp.

Bộ Tài chính đang tiếp thu ý kiến các bộ, ngành để hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành.

Đối với người thu nhập thấp, việc tiếp cận nhà ở sẽ gắn với chính sách phát triển nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng quản lý. Đây là giải pháp bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa người có đất bị thu hồi, người chuyển mục đích sử dụng đất và phù hợp với định hướng Nghị quyết 18.

Bảng giá đất gắn với hệ số điều chỉnh

Một trong những điểm thay đổi lớn được dư luận quan tâm là cơ chế xác định giá đất. Trước đây, Luật Đất đai phân chia thành giá đất cụ thể và bảng giá đất, dẫn đến áp dụng thiếu thống nhất.

Theo Luật Đất đai 2024, bảng giá đất vẫn được duy trì nhưng sẽ điều chỉnh linh hoạt bằng hệ số, áp dụng tùy theo mục đích như bồi thường, thu hồi hay chuyển mục đích sử dụng.

“Nếu tiền sử dụng đất đặt ra quá cao, nhà đầu tư khó mặn mà vì chi phí lớn. Nhưng nếu quá thấp, lại không đảm bảo nguồn thu ngân sách. Vì vậy, luật lần này hướng tới sự cân bằng, linh hoạt và minh bạch”, ông Phấn nhấn mạnh.

Ông Phấn cho biết, Luật Đất đai sửa đổi hướng tới vừa bảo đảm nguồn thu ngân sách, vừa giảm chi phí đầu tư, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp. Cơ chế bảng giá đất kết hợp hệ số điều chỉnh sẽ được áp dụng trong từng trường hợp cụ thể, vừa hỗ trợ người dân có nhu cầu thực sự, vừa khuyến khích nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

“Tinh thần sửa đổi Luật Đất đai 2024 là bảo đảm tính nhân văn, hỗ trợ người dân, đồng thời tạo môi trường đầu tư thuận lợi và cân đối lợi ích nhà nước – doanh nghiệp – người sử dụng đất”, ông Phấn khẳng định.