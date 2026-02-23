Cách trung tâm UBND phường Hạc Thành khoảng 30km, quần thể Am Tiên nằm trên đỉnh núi Nưa, thuộc xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa. Từ chân núi, du khách phải vượt hàng trăm bậc đá uốn lượn giữa rừng thông và những cây cổ thụ mới lên tới khu vực đền và “huyệt đạo”.

Theo sử sách và truyền thuyết dân gian, núi Nưa được cho là căn cứ khởi nghĩa của Bà Triệu vào thế kỷ III. Tương truyền, bà chọn nơi đây làm chỗ dựng cờ khởi nghĩa bởi địa thế hiểm trở. Vì vậy, Am Tiên không chỉ là điểm hành hương mà còn là di tích gắn với tinh thần quật khởi của dân tộc.

Dòng người về Khu di tích Am Tiên chiêm bái, vãn cảnh đầu xuân. Ảnh: Lê Dương

Vào những buổi sớm, mây phủ kín sườn núi. Ảnh: Lê Dương

Từng lớp sương mỏng trôi lững lờ qua mái đền cổ kính, tạo nên khung cảnh huyền ảo. Ảnh: Lê Dương

Tính đến hết ngày mùng 6 Tết, nơi đây đã đón gần 20.000 lượt du khách đến dâng hương, tham quan, vãn cảnh. Ảnh: Lê Dương

Điểm đặc biệt nhất trên đỉnh núi là khu vực “huyệt đạo” - một khoảnh đất nhỏ, tương đối bằng phẳng giữa không gian núi rừng. Theo quan niệm dân gian, đây là nơi tụ khí thiêng của đất trời, giao thoa giữa long mạch núi Nưa và linh khí sông Mã. Nhiều người khi đặt chân tới thường đứng lặng vài phút, dang tay giữa trời cao để “hứng khí”, cầu mong sức khỏe và bình an.

Những ngày đầu xuân, dòng người đổ về Am Tiên khá đông. Du khách mang theo lễ vật giản dị, thắp nén nhang trong chính điện rồi đi quanh “huyệt đạo” với sự thành kính.

Bà Lê Thị Hường (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Tôi đã lên đây nhiều lần. Mỗi lần đứng giữa đỉnh núi mù sương, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ lại, mọi muộn phiền dường như tan biến”.

Không chỉ mang màu sắc tâm linh, hành trình chinh phục núi Nưa còn là trải nghiệm du lịch sinh thái thú vị. Vào những buổi sớm, mây phủ kín sườn núi, từng lớp sương mỏng trôi lững lờ qua mái đền cổ kính, tạo nên khung cảnh huyền ảo. Khi nắng lên, từ trên cao có thể phóng tầm mắt bao quát cánh đồng, làng mạc phía xa.

Du khách mang theo lễ vật để dâng hương trong chính điện. Ảnh: Lê Dương

Người dân, du khách chiêm bái ở khu vực huyệt đạo. Ảnh: Lê Dương

"Huyệt đạo" được cho là nơi tụ khí thiêng của đất trời, giao thoa giữa long mạch núi Nưa và linh khí sông Mã. Ảnh: Lê Dương

Người dân đi quanh "huyệt đạo" với sự thành kính. Ảnh: Lê Dương

Theo Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, tính đến hết ngày mùng 6 tết Nguyên đán, Khu di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm núi Nưa, đền Nưa, Am Tiên) đã đón gần 20.000 lượt du khách đến dâng hương, tham quan, vãn cảnh.

Năm nay, công tác tổ chức, đón tiếp khách tại khu di tích ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Các phương án tổ chức lễ hội, quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ, trông giữ phương tiện, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2026 được xây dựng đồng bộ, sát thực tế, góp phần tạo không gian văn minh, an toàn cho du khách thập phương.