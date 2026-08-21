Gia Lai:

Hai ngày nay, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xã Ia Chia đang tích cực huy động nhân lực, phương tiện để khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy xảy ra vào tối 19/8.

Lốc xoáy khiến 22 nhà dân bị tốc mái; 1 nhà vệ sinh bị hư hỏng, 2 chuồng bò bị sập... Một số cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả cũng bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 710 triệu đồng.

Lốc xoáy xảy ra tại xã Ia Chia khiến 22 nhà dân bị tốc mái, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 710 triệu đồng. Ảnh: Trần Hoàn

Đáng nói, gió giật mạnh làm đổ tường nhà khiến nhiều người hoảng loạn, tìm nơi trú ẩn. Trong phút chốc, nhiều gia đình rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhưng may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Chị Bùi Thị Thúy (SN 1988, trú làng Bía Ngó) cho biết: “Thời điểm đó, tôi đang ở phía sau nhà, còn 3 con nhỏ ngồi xem phim trong phòng khách. Bất ngờ gió rít mạnh, mọi vật như nghiêng ngả. Các con tôi hoảng sợ bỏ chạy. Khi các con vừa rời khỏi chỗ ngồi thì bị gió xô, đẩy bay dọc theo hành lang vào phía trong”.

Theo chị Thúy, chiếc ghế mà con gái chị vừa ngồi cũng bị gió cuốn bay, va trúng vào cháu K.N. khiến cánh tay bị thâm tím. Ngay lúc đó, bức tường phía trên phòng khách bất ngờ đổ ập xuống. Rất may, các cháu đã kịp rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Gió rít mạnh, hất văng chiếc ghế va trúng cháu K.N. khiến cánh tay cháu bị thâm tím. Ảnh: Trần Hoàn

Cũng theo chị Thúy, lốc xoáy còn làm đổ bức tường phía trên phòng ngủ, khiến một mảng bê tông rơi xuống làm sập giường. Rất may, thời điểm đó chưa có ai vào ngủ, nếu không hậu quả có thể khó lường.

Ngay trong đêm, Công an xã Ia Chia đã huy động 28 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn, tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, lực lượng công an phối hợp với các gia đình vận chuyển đồ dùng, đồ điện tử đến nơi khô ráo. Công an xã Ia Chia cũng trao tặng nhu yếu phẩm cho 5 hộ dân bị ảnh hưởng nặng, tổng trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Từ sáng 20/8, Binh đoàn 15 chỉ đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 74 và Đoàn KT-QP 715 huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức và người lao động đến các hộ dân bị ảnh hưởng. Lực lượng này phối hợp với công an, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương thu dọn cây đổ, vật liệu hư hỏng, vận chuyển tài sản; xây tường, lợp lại mái nhà, gia cố các vị trí bị tốc mái và xử lý những điểm mất an toàn.

Bức tường phía trên phòng khách nhà chị Thúy bất ngờ đổ ập xuống, rất may, các cháu nhỏ đã kịp rời khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Trần Hoàn

Bên cạnh đó, Đoàn KT-QP 74 và Đoàn KT-QP 715 đã trích quỹ đơn vị để hỗ trợ 22 hộ dân bị thiệt hại, mỗi hộ 3 triệu đồng, góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện sửa chữa nhà ở, sớm ổn định cuộc sống.

Trao đổi với VietNamNet, Trung tá Đinh Ơ Ring, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Chia cho biết sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã huy động 45 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại những ngôi nhà bị thiệt hại nặng để rà soát, kiểm tra mức độ an toàn đối với người dân và gia súc đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm trị giá gần 10 triệu đồng.

Ông Nguyễn Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Ia Chia thông tin địa phương đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm thiệt hại, đồng thời phối hợp với các cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn để người dân tạm ứng tôn, xà gồ, gạch, cát, xi măng phục vụ việc khắc phục hậu quả.

Bờ tường nhà ông Siu Hun yếu, ẩm ướt nên phải chờ khô ráo mới có thể lắp đặt giàn giáo để xử lý. Ảnh: Trần Hoàn

Theo ông Hòa, đến hết ngày 21/8, lực lượng chức năng dự kiến khắc phục khoảng 80% khối lượng công việc. Một số bờ tường yếu, ẩm ướt phải chờ khô ráo mới có thể lắp đặt giàn giáo để xử lý nhằm đảm bảo an toàn.