Clip triều cường tràn bờ do bão số 13, công an và dân quân cõng dân sơ tán trong đêm

Tối 6/11, triều cường kết hợp sóng lớn khiến nước biển tràn qua bờ kè Thạch By 1, xóm Cồn (phường Sa Huỳnh), nhiều ngôi nhà bị ngập sâu hơn 1,5m.

Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, cho biết khoảng 20h cùng ngày, sóng biển cuộn trào đã vượt qua bờ kè, gây ngập 110 ngôi nhà. Chính quyền địa phương ngay lập tức huy động hàng chục cán bộ công an, dân quân đến hiện trường, khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng dân quân và công an cõng người dân vượt nước sâu, sơ tán khỏi khu vực bị triều cường bao vây.

“Nhiều cụ già và trẻ nhỏ được lực lượng chức năng cõng, dìu qua vùng nước sâu để đến nơi trú an toàn”, ông Thanh nói.

Ông cho biết thêm, chiều cùng ngày, địa phương đã hoàn tất việc sơ tán 600 hộ dân với khoảng 3.000 nhân khẩu đến các điểm trú bão an toàn như trường học, nhà văn hóa và trụ sở cơ quan.

Công tác sơ tán dân diễn ra giữa lúc bão số 13 đang đổ bộ.

Theo lãnh đạo phường, trong thời gian tránh bão, người dân được bố trí chỗ ở tạm và tiếp tế lương thực đầy đủ cho đến khi bão số 13 tan.