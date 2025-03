Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch An, địa phương đã, đang và sẽ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân phát triển chăn nuôi tùy theo quy mô, từng bước gắn với xây dựng thương hiệu; chú trọng phát triển các loại vật nuôi đặc trưng, đặc sản tại các vùng có tiềm năng, lợi thế. Đồng thời, huyện luôn đồng hành cùng nông dân trong việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; đẩy mạnh áp dụng các mô hình chăn nuôi an toàn và xử lý chất thải chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; phát triển chăn nuôi gắn với thị trường chế biến và tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững.