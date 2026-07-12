Diễn ra từ ngày 9/7 đến ngày 12/7/2026 tại phố đi bộ Hồ Gươm (phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), triển lãm tương tác “Bức tường An ninh mạng” là một hoạt động khuôn khổ chương trình Gala “Tổ quốc bình yên”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Trước đó, triển lãm tương tác “Bức tường An ninh mạng” cũng đã được tổ chức tại Đà Nẵng vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 và đến với người dân TPHCM trong tháng 6.

Triển lãm tương tác “Bức tường An ninh mạng” được mở cửa miễn phí để đông đảo người dân và du khách thuận tiện tham quan và trải nghiệm.

Được mở cửa miễn phí để đông đảo người dân và du khách thuận tiện tham quan và trải nghiệm, triển lãm “Bức tường An ninh mạng” mang đến không gian trải nghiệm đa dạng, kết hợp giữa công nghệ số, mô hình mô phỏng và các hoạt động thực hành nhằm giúp người dân tiếp cận kiến thức về an toàn, an ninh mạng một cách dễ hiểu, sinh động.

Tại triển lãm, người dân và du khách được trực tiếp khám phá những thành tựu khoa học, công nghệ tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, đồng thời tìm hiểu những phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến phổ biến hiện nay và cách nhận diện, phòng tránh.

Tham gia chuỗi hoạt động tương tác tại các khu vực trải nghiệm, người dân có thể tự kiểm tra kiến thức an ninh mạng của mình và có thêm các kỹ năng cần thiết để an toàn trên mạng.

Đáng chú ý, điểm nhấn của triển lãm “Bức tường An ninh mạng” là chuỗi hoạt động tương tác, minigame và các khu vực trải nghiệm thực tế, nơi người tham gia có thể kiểm tra kiến thức về an ninh mạng, nhận diện các tình huống giả mạo, lừa đảo, DeepFake, chiếm đoạt tài khoản, từ đó nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân và gia đình trên môi trường số.

Bên cạnh nội dung tuyên truyền, triển lãm “Bức tường An ninh mạng” còn mang đến nhiều hoạt động giao lưu hữu ích dành cho người dân và du khách tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.