Cập nhật thông tin về xu hướng AI làm gia tăng mối đe dọa an ninh mạng

Trong bối cảnh Việt Nam có tỷ lệ dân số sử dụng Internet và mạng xã hội ở mức cao, thông tin về an ninh mạng, phòng chống tấn công mạng và lừa đảo trực tuyến đã trở thành một loại thông tin thiết yếu với các tổ chức, doanh nghiệp và mọi người dân.

Cũng vì thế, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như đông đảo người dân đã được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, đồng thời cũng là trách nhiệm chung của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Là doanh nghiệp bảo mật toàn cầu đã có nhiều năm tham gia thị trường Việt Nam, năm nay, Palo Alto Networks tiếp tục tổ chức sự kiện “Ignite on Tour Vietnam” để chia sẻ những góc nhìn mới nhất về bối cảnh đe dọa trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo - AI, tác động của AI với an ninh mạng, cũng như các chiến lược giúp các tổ chức, doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu, ứng dụng, hạ tầng và hệ thống AI trước những rủi ro ngày càng phức tạp.

Ông Siddharth Deshpande, Giám đốc Giải pháp ngành khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản của Palo Alto Networks thông tin về những thay đổi trong xu hướng bảo mật trong kỷ nguyên AI.

Trao đổi tại họp báo bên lề sự kiện “Ignite on Tour Vietnam” diễn ra ngày 11/6, ông Siddharth Deshpande, Giám đốc Giải pháp ngành khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản của Palo Alto Networks cho biết: Công nghệ AI đang được ứng dụng rộng rãi, góp phần thúc đẩy đổi mới và nâng cao năng suất, song cũng làm gia tăng đáng kể bề mặt tấn công.

Các đối tượng tấn công đang tận dụng AI để mở rộng quy mô hoạt động với tốc độ, khối lượng và độ chính xác cao hơn. Theo nghiên cứu mới nhất từ Unit 42, 25% các vụ xâm nhập nhanh nhất có thể đạt mục tiêu đánh cắp dữ liệu chỉ trong hơn một giờ, giảm mạnh so với mức 4,8 giờ của năm trước.

Mối đe dọa an ninh mạng tại Việt Nam đang gia tăng rõ rệt trong bối cảnh ứng dụng AI phát triển nhanh chóng, vừa thúc đẩy chuyển đổi số, vừa mở rộng bề mặt tấn công. Năm 2025, khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA cho thấy, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, với 52,3% tổ chức chịu tổn hại, tăng so với mức 46,15% của năm trước, khi các hình thức tấn công ngày càng tinh vi và được hỗ trợ bởi AI. Các chuyên gia cũng dự báo thời gian tới những cuộc tấn công mạng sẽ ngày càng tinh vi, được tự động hóa mạnh mẽ nhờ AI.

Đồng hành nâng cao nhận thức an ninh mạng cho tổ chức, cá nhân

Các chuyên gia Palo Alto Networks cũng chỉ ra rằng: Việc các tổ chức đẩy mạnh tích hợp AI, bao gồm cả các hệ thống AI tiên tiến - Frontier AI, vào hoạt động cốt lõi đang tạo ra những lỗ hổng mới, vượt ngoài khả năng xử lý của các mô hình bảo mật truyền thống.

“Để đối phó, các tổ chức cần tận dụng chính những mô hình Frontier AI để chủ động phát hiện và vá các lỗ hổng bảo mật, xử lý toàn diện các rủi ro tiềm ẩn, tăng cường khả năng phòng thủ trên toàn bộ hạ tầng số, đồng thời triển khai các hoạt động giám sát và ứng phó an ninh mạng theo thời gian thực”, ông Siddharth Deshpande khuyến nghị.

Ông Siddharth Deshpande thông tin thêm: “Trung bình mỗi tổ chức hiện sử dụng tới 83 công cụ bảo mật từ 29 nhà cung cấp, một cách tiếp cận không bền vững”, đồng thời đề xuất: “Bằng cách loại bỏ các công cụ rời rạc và chuyển sang nền tảng thống nhất, hoạt động theo thời gian thực, các tổ chức có thể tận dụng AI để bảo vệ người dùng và ứng dụng”.

Với thị trường Việt Nam, ông Hoàng Quang Huy, Giám đốc Palo Alto Networks Việt Nam nhận xét: Tham vọng AI của Việt Nam thuộc nhóm tiên phong tại ASEAN, với tốc độ ứng dụng cao. Tuy nhiên, đà phát triển nhanh này cũng đòi hỏi một cách tiếp cận hoàn toàn mới về an ninh mạng. Bảo mật AI không đơn thuần là việc bổ sung thêm công cụ, mà là bảo vệ AI xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị trong tổ chức, doanh nghiệp.

Theo ông Huy, khi sử dụng nền tảng bảo mật tích hợp, mọi danh tính máy, tác nhân AI và khối lượng công việc đều được bảo vệ trong một hệ sinh thái thống nhất. Khi đó, các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam có thể vừa tăng tốc đổi mới, vừa mở rộng quy mô một cách an toàn.

Ông Hoàng Quang Huy, Giám đốc Palo Alto Networks Việt Nam chia sẻ về chương trình trang bị kiến thức, kỹ năng an ninh mạng cho trẻ em dưới 15 tuổi sẽ được đơn vị tham gia triển khai trên toàn quốc thời gian sắp tới.

Mở rộng câu chuyện an ninh mạng cho cộng đồng người dùng Internet tại Việt Nam, ông Huy khẳng định mục đích lâu dài mà Palo Alto Networks muốn đóng góp tại thị trường Việt Nam là được đồng hành trong hành trình lan tỏa những hiểu biết về an ninh mạng đến toàn bộ người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ để chuẩn bị cho tương lai, cho an ninh mạng Việt Nam một cách tốt hơn.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet về vấn đề sự cần thiết nâng cao nhận thức và kỹ năng số, kỹ năng an ninh mạng cho người dân Việt Nam, ông Huy đã minh chứng bằng một chương trình cộng đồng vừa được Palo Alto Networks cùng các đối tác khởi động, đó là chương trình Cybersafe Kids.

Dự kiến được triển khai trên phạm vi toàn quốc, Cybersafe Kids hướng tới trang bị cho trẻ em dưới 15 tuổi tại Việt Nam những hiểu biết, kỹ năng cơ bản về an ninh mạng, giúp các em biết tự bảo vệ mình trên môi trường Internet.

“Cơ hội lên mạng Internet hàng ngày đang mở ra với tất cả mọi người, kể cả trẻ nhỏ. Cùng với đó, nguy cơ trên Internet cũng giống như nguy cơ ngoài đời. Khi một đứa trẻ lang thang trên Internet có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ trên đó. Vì vậy, việc giúp trẻ em nhận diện nguy cơ và biết cách tự bảo vệ mình trên môi trường số là hết sức cần thiết”, ông Huy nhấn mạnh.