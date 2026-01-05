Tại Hội thảo “Bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số” do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức, ông Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05) cho hay, tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng diễn biến ngày càng phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức và mang tính xuyên quốc gia.

Các đối tượng lợi dụng sâu các nền tảng công nghệ mới, không gian mạng và sự phát triển nhanh của tài chính số.

Các hành vi tấn công, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, thao túng dữ liệu, lừa đảo công nghệ cao không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế mà còn trực tiếp tác động đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và niềm tin của người dân đối với hệ thống tài chính, tiền tệ.

Trong bối cảnh đó, Cục A05 xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác tham mưu, phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa và xử lý tham mưu, phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa và xử lý các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng, trong đó có lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Cục A05 luôn coi trọng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, pháp luật và công nghệ; đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp công nghệ trong chia sẻ thông tin, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ, sự cố phát sinh.

Ảnh minh họa.

Liên quan đến Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, ông Triệu Mạnh Tùng cho biết, việc Việt Nam đóng vai trò tích cực, chủ động trong quá trình xây dựng và thúc đẩy Công ước đã thể hiện rõ trách nhiệm và vị thế của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về bảo vệ không gian mạng.

“Đối với lực lượng Công an nói chung và Cục A05, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nói riêng, đây vừa là cơ hội, vừa là yêu cầu đặt ra trong việc tiếp tục hoàn thiện năng lực, phương thức đấu tranh, tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước nội luật hóa và triển khai hiệu quả các cam kết quốc tế, trong đó có nội dung bảo vệ an ninh tài chính quốc gia”, ông Tùng nói.

Thời gian tới, Cục A05 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan trong công tác tham mưu chính sách, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong bảo vệ an ninh tài chính và an toàn không gian mạng.

Chia sẻ với phóng viên bên lề hội thảo, ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch liên minh Tài sản số Việt Nam, cho rằng để ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, đánh cắp thông tin trong lĩnh vực ngân hàng, cần nâng cao công nghệ, đồng thời phải sàng lọc, phòng ngừa trong nội bộ chính ngân hàng.

Theo ông, trong kỷ nguyên số hệ thống an toàn bảo mật càng ít lệ thuộc vào con người thì hệ thống càng an toàn.

Là người từng có nhiều năm làm việc trong ngành ngân hàng, ông Thắng cho rằng dữ liệu là thứ sống còn của một ngân hàng, nên các ngân hàng đang đầu tư mạnh mẽ và chọn lựa công nghệ cao nhất, tốt nhất để đảm bảo cho dữ liệu được tập trung, an toàn, phục vụ một cách thông suốt.

Tuy nhiên, có tình trạng chính cá nhân vô tình để lộ dữ liệu cá nhân của mình, để các đối tượng xấu lợi dụng dữ liệu đó cho việc lừa đảo.

“Các tổ chức quản lý dữ liệu cá nhân phải tuân thủ luật pháp trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng chính người dân càng phải có hiểu biết để chủ động phòng ngừa, không để người khác sử dụng dữ liệu cá nhân, bao gồm hình ảnh, giọng nói trên các trang web lạ hoặc đường link độc hại, tránh bị lợi dụng để lừa đảo hoặc chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng”, ông Thắng nói.