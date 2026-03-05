1. Quốc gia nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới?
Saudi Arabia
Venezuela
Theo các thống kê năng lượng quốc tế, Venezuela đang nắm giữ khoảng 303 tỷ thùng dầu đã được xác định, tương đương gần 17% tổng trữ lượng dầu toàn cầu. Trữ lượng dầu của Venezuela lớn hơn 5 lần so với Mỹ, quốc gia chỉ sở hữu khoảng 55 tỷ thùng và đứng thứ 9 toàn cầu.
2. Trữ lượng dầu mỏ của Iran là bao nhiêu?
Khoảng 147 tỷ thùng
Khoảng 167 tỷ thùng
Theo thông tin trên VietNamNet, số liệu cập nhật đến cuối năm 2024 từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Iran sở hữu khoảng 157 tỷ thùng dầu đã được xác minh, đứng thứ 4 thế giới, chiếm xấp xỉ 9% tổng trữ lượng toàn cầu.
Nếu lấy mức tiêu thụ trung bình của thế giới khoảng 100 triệu thùng/ngày thì riêng phần trữ lượng đã xác minh của Iran đủ để cung cấp cho toàn cầu trong gần 4 năm.
3. Trữ lượng dầu mỏ của Venezuela, Saudi Arabia, Iran và Canada khoảng bao nhiêu tỷ thùng?
Gần 1.000 tỷ thùng
Hơn 2.000 tỷ thùng
Theo các thống kê năng lượng quốc tế, Venezuela đang nắm giữ khoảng 303 tỷ thùng dầu đã được xác định, tương đương gần 17% tổng trữ lượng dầu toàn cầu. Sau đó là Saudi Arabia với khoảng 267 tỷ thùng, Iran với khoảng hơn 200 tỷ thùng và Canada gần 170 tỷ thùng, chiếm hơn một nửa trữ lượng dầu đã được chứng minh của thế giới.
4. 1 thùng dầu tương đương bao nhiêu lít dầu?
100 lít dầu
200 lít dầu
Theo website Petrolimex, vào tháng 8/1866, ở đỉnh cao của sự bùng nổ khai thác và kinh doanh dầu mỏ ở vùng Tây Bắc bang Pennsylvania, một số chủ sở hữu dầu độc lập của Mỹ đã gặp nhau tại thị trấn Titusville. Một trong những vấn đề được giải quyết tại cuộc họp này là việc thống nhất tiêu chuẩn bao bì đối với nguồn cung cấp dầu cho người tiêu dùng. Kết quả là, một khối lượng 42 gallon đã được nhất trí như một thùng dầu tiêu chuẩn.
Quay ngược trở lại, từ thời cổ đại, dầu được khai thác với số lượng nhỏ. Và lúc đó, không tồn tại bất cứ loại thùng tiêu chuẩn nào cho việc vận chuyển dầu. Ở nơi nào đó dầu được vận chuyển trong thùng gỗ, nơi khác - trong bao, túi may bằng da (trâu, bò, ngựa, dê, cừu…). Khi mà khối lượng vận chuyển và buôn bán dầu không đáng kể thì chuyện bao bì không phải là vấn đề lớn.
Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của sản xuất dầu trong nửa sau của thế kỷ XIX dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng các loại bao bì để chứa và vận chuyển dầu. Trong công việc vận chuyển dầu, người ta sử dụng tất cả các loại thùng có sẵn, dù chúng vốn được dành cho các mục đích khác và có nhiều kích cỡ khác nhau. Kể từ khi giá dầu được coi là thuận tiện nhất nếu được tính theo đơn vị thùng, việc sử dụng các thùng có kích cỡ khác nhau đã gây cho cả chủ hàng lẫn khách hàng một sự bất tiện vô cùng lớn. Với sự gia tăng khối lượng thương mại, việc thiếu một dụng cụ đo lường tiêu chuẩn dành cho việc cung cấp dầu dẫn đến thực tế rằng quá trình tính toán lượng dầu giao hàng ngày càng mất nhiều thời gian hơn.
1 thùng dầu mỏ tiêu chuẩn (kí hiệu: bbl) tương đương với 42 gallon Mỹ, quy đổi ra khoảng 158,99 lít, thường làm tròn là 159 lít.
Xem thêm về:
dầu mỏ
