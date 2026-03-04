Chính xác

Trong khu vực Đông Nam Á, chiều cao của người Việt Nam xếp thứ 4, theo công bố hồi tháng 6/2025 của Viện Y học Ứng dụng Việt Nam.

Cụ thể, chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam là 168,1cm; nữ là 156,2cm, xếp sau Singapore, Malaysia và Thái Lan. Cách đây 10 năm, người Việt thuộc nhóm thấp gần nhất trong khu vực, chiều cao chỉ nhỉnh hơn người Indonesia và Philippines.