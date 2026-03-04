1. Người Việt Nam cao thứ mấy ở Đông Nam Á?
-
3
0%
- 40%
- 50%
- 60%Chính xác
Trong khu vực Đông Nam Á, chiều cao của người Việt Nam xếp thứ 4, theo công bố hồi tháng 6/2025 của Viện Y học Ứng dụng Việt Nam.
Cụ thể, chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam là 168,1cm; nữ là 156,2cm, xếp sau Singapore, Malaysia và Thái Lan. Cách đây 10 năm, người Việt thuộc nhóm thấp gần nhất trong khu vực, chiều cao chỉ nhỉnh hơn người Indonesia và Philippines.
2. Mức tăng chiều cao trung bình của người Việt trong 1 thập kỷ gần đây là khoảng bao nhiêu?
-
0,6-1,7 cm
0%
- 1,6-2,7 cm0%
- 2,6-3,7 cm0%
- 3,6-4,7 cm0%Chính xác
Trong 10 năm qua, chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam tăng 3,7cm và nữ giới tăng 2,6cm. Theo Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn phát triển thể chất. Dự đoán đến năm 2030, chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam sẽ đạt khoảng 172cm, nữ giới tiệm cận mốc 159cm.
3. Chiều cao người Việt xếp thứ bao nhiêu thế giới?
-
Khoảng 100
0%
- Khoảng 1200%
- Khoảng 1500%
- Khoảng 1800%Chính xác
Theo Bảng thống kê chiều cao trung bình của các quốc gia trên thế giới dựa trên nghiên cứu của NCD Risk Factor Collaboration, chiều cao của người Việt đang đứng thứ 153 trên tổng số 201 quốc gia/vùng lãnh thổ. Hiện, chiều cao trung bình của nam giới trên toàn cầu khoảng 171cm. Như vậy, nam giới Việt Nam thấp hơn khoảng 3cm so với mức trung bình toàn cầu.
4. Yếu tố nào có ảnh hưởng lớn nhất đến chiều cao trung bình của một quốc gia?
-
Di truyền
0%
- Giấc ngủ0%
- Dinh dưỡng0%
- Vận động0%Chính xác
Theo nghiên cứu của Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, yếu tố di truyền chỉ đóng góp khoảng 23% vào sự phát triển chiều cao của trẻ. Trong khi đó, dinh dưỡng chiếm tới 32% và vận động chiếm 20% trong quá trình phát triển của trẻ.
5. Quốc gia nào sau đây có chiều cao trung bình cao nhất ở Đông Nam Á?
-
Campuchia
0%
- Indonesia0%
- Philippines0%
- Singapore0%Chính xác
Chiều cao trung bình của nam và nữ ở độ tuổi 19 tại Singapore hiện đứng đầu Đông Nam Á, theo thống kê tổng hợp của World Population Review 2025. Cụ thể, nam giới 19 tuổi ở Singapore có chiều cao trung bình 174cm, còn nữ giới là 161cm.
Đứng thứ hai trong khu vực là Thái Lan với chiều cao của nam và nữ ở tuổi 19 lần lượt là 172cm và 159cm.
