1. Cây cầu dài nhất thế giới hiện nay nằm ở quốc gia nào?
-
Nhật Bản
0%
- Trung Quốc0%
- Hàn Quốc0%
- Mỹ0%Chính xác
Theo trang IFL Science, cầu Đan Dương - Côn Sơn nằm tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đây là cây cầu dài nhất thế giới, được xây dựng như một phần của tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải. Cây cầu giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Thượng Hải và Nam Kinh từ khoảng 4,5 giờ xuống còn khoảng 2 giờ.
2. Chiều dài của cây cầu này là khoảng bao nhiêu?
-
Khoảng 80 km
0%
- Khoảng 120 km0%
- Gần 165 km0%
- Hơn 200 km0%Chính xác
Cầu Đan Dương - Côn Sơn dài gần 165 km, trải qua nhiều địa hình như sông hồ, đầm lầy và khu đô thị. Công trình được Guinness World Records công nhận là cây cầu dài nhất thế giới.
3. Chi phí xây dựng cây cầu dài nhất thế giới này khoảng bao nhiêu?
-
2,5 tỷ USD
0%
- 5 tỷ USD0%
- 8,5 tỷ USD0%
- 15 tỷ USD0%Chính xác
Tổng chi phí xây dựng cầu Đan Dương - Côn Sơn lên tới khoảng 8,5 tỷ USD. Công trình sử dụng hàng trăm nghìn tấn thép và kết cấu dầm hộp bê tông dự ứng lực để tăng độ bền và khả năng chịu tải. Toàn bộ cây cầu được chống đỡ bởi khoảng 11.500 trụ bê tông, giúp đảm bảo độ ổn định cho công trình dài hàng trăm km.
4. Cầu này được xây dựng trong khoảng bao nhiêu năm?
-
2 năm
0%
- 4 năm0%
- 6 năm0%
- 8 năm0%Chính xác
Công trình được khởi công năm 2006 với khoảng 10.000 lao động và hoàn thành vào năm 2010, tức khoảng 4 năm thi công trước khi chính thức mở cửa vào năm 2011.
5. Ngoài chiều dài kỷ lục, cây cầu còn có khả năng đặc biệt nào?
-
Chịu được động đất mạnh
0%
- Có thể tự phát điện0%
- Có thể nổi trên mặt nước0%
- Có thể di chuyển vị trí0%Chính xác
Cầu Đan Dương - Côn Sơn được thiết kế để chịu được động đất cấp 8. Hệ thống khe co giãn và các bộ phận cách ly nền giúp hấp thụ rung động, đảm bảo an toàn cho tàu cao tốc chạy với tốc độ hơn 320 km/giờ.
6. Tàu cao tốc chạy trên cầu có thể đạt tốc độ tối đa khoảng bao nhiêu?
-
200 km/giờ
0%
- 250 km/giờ0%
- 320 km/giờ0%
- 400 km/giờ0%Chính xác
Tuyến đường sắt cao tốc đi qua cầu cho phép tàu chạy với tốc độ hơn 320 km/giờ. Vì tốc độ cao, cầu được thiết kế đặc biệt để giảm rung lắc và đảm bảo an toàn.
-
Xem thêm về:
-
Cầu dài nhất thế giới
-
Trung Quốc
Tin nổi bật
- 250 km/giờ
- Có thể tự phát điện
- 4 năm
- 5 tỷ USD
- Khoảng 120 km
- Trung Quốc