Theo trang IFL Science, cầu Đan Dương - Côn Sơn nằm tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đây là cây cầu dài nhất thế giới, được xây dựng như một phần của tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải. Cây cầu giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Thượng Hải và Nam Kinh từ khoảng 4,5 giờ xuống còn khoảng 2 giờ.