Người dân Trung Quốc có chỉ số IQ trung bình cao nhất thế giới với 107 điểm, theo báo cáo về chỉ số thông minh IQ trung bình năm 2025 của World Population Review. Kết quả này dựa trên dữ liệu từ bài kiểm tra IQ quốc tế của hơn 1,3 triệu người tham gia trên thế giới.

Chỉ số IQ thường phản ánh chất lượng giáo dục và các nguồn lực, được xác định dựa trên các bài kiểm tra tiêu chuẩn, có điều chỉnh theo các đánh giá học thuật cấp quốc gia và mức độ tin cậy của dữ liệu.