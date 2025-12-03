1. Người dân nước nào thông minh nhất thế giới?
Nhật Bản
Phần Lan
Singapore
Trung Quốc
Chính xác
Người dân Trung Quốc có chỉ số IQ trung bình cao nhất thế giới với 107 điểm, theo báo cáo về chỉ số thông minh IQ trung bình năm 2025 của World Population Review. Kết quả này dựa trên dữ liệu từ bài kiểm tra IQ quốc tế của hơn 1,3 triệu người tham gia trên thế giới.
Chỉ số IQ thường phản ánh chất lượng giáo dục và các nguồn lực, được xác định dựa trên các bài kiểm tra tiêu chuẩn, có điều chỉnh theo các đánh giá học thuật cấp quốc gia và mức độ tin cậy của dữ liệu.
2. Người Việt Nam xếp thứ mấy thế giới về chỉ số IQ?
17
- 270%
37
47
Theo báo cáo từ World Population Review, chỉ số IQ trung bình của người dân Việt Nam là 100, xếp thứ 27 thế giới. Mức này ngang bằng với nhiều quốc gia khác như Malaysia, Phần Lan, Bỉ, Hy Lạp…
3. Châu lục nào có nhiều nước lọt top 10 về chỉ số IQ nhất?
Châu Á
Châu Âu
Châu Phi
Cả châu Á và châu Âu
Chính xác
Trừ Nga là quốc gia xuyên lục địa Á-Âu, tất cả các nước trong top 10 về chỉ số IQ cao đều nằm ở châu Á. Các quốc gia thuộc top đầu về chỉ số IQ gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Singapore, Nga, Mông Cổ, Australia... Các nước này đều có chỉ số IQ trung bình 103-107.
4. Người có chỉ số IQ cao nhất hiện nay đạt bao nhiêu?
236
256
- 2760%
296
Người có chỉ số IQ cao nhất thế giới hiện nay đạt 276 điểm. Trước đó, người giữ danh hiệu “có chỉ số IQ cao nhất thế giới” trong thời gian dài là nhà Toán học người Australia gốc Hoa Terence Tao. Ông đạt chỉ số IQ là 230.
5. Người có IQ cao nhất thế giới hiện nay là người nước nào?
Trung Quốc
Nhật Bản
Hàn Quốc
Chính xác
Singapore
Kim Young-hoon (35 tuổi) người Hàn Quốc, được công nhận là người có chỉ số IQ cao nhất từng được ghi nhận, theo The Korea Herald. Thông báo này được Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thế giới đưa ra năm 2024. WMSC cho biết Kim đã đạt số điểm IQ đáng kinh ngạc là 276 tại Giải vô địch Trí nhớ Thế giới. Chàng trai Hàn Quốc đã thiết lập một chuẩn mực toàn cầu mới trong lĩnh vực trí thông minh.
Xem thêm về:
trắc nghiệm địa lý
địa lý thế giới
