1. Quốc gia nào ít dân nhất Đông Nam Á?
-
Singapore
0%
- Brunei0%
- Malaysia0%
- Lào0%Chính xác
Dân số Brunei hiện khoảng 465.000 người, ít nhất trong 11 quốc gia Đông Nam Á, theo ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc được Worldometers cập nhật. Đây là quốc gia duy nhất trong khu vực có dân số dưới 1 triệu người.
Với diện tích hơn 5.700km², mật độ dân số Brunei chỉ khoảng 82 người/km².
2. Người dân quốc gia này khi đi khám chữa bệnh phải đóng bao nhiêu tiền?
-
10.000 đô la Brunei
0%
- 1.000 đô la Brunei0%
- 100 đô la Brunei0%
- 1 đô la Brunei0%Chính xác
Người dân Brunei được khám chữa tại các bệnh viện và trung tâm y tế với mức phí tượng trưng 1 đô Brunei, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí khám chữa bệnh hoàn toàn. Chính phủ còn chi trả chi phí đưa công dân ra nước ngoài để tiếp cận các phương pháp điều trị và cơ sở vật chất không có sẵn trong nước.
Ngoài ra, học sinh từ 5-18 tuổi được học miễn phí tại các trường công, bao gồm cả chi phí sách giáo khoa, dụng cụ học tập, ăn uống tại trường.
3. Quốc gia này có GDP bình quân đầu người cao nhất Đông Nam Á?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Mặc dù Brunei là quốc gia giàu có, GDP bình quân đầu người của Brunei chỉ đứng thứ 2 Đông Nam Á.
GDP bình quân đầu người cao nhất thuộc về Singapore, khoảng 92.930 USD/năm, theo dữ liệu IMF cập nhật đến tháng 4/2025. Trên toàn cầu, Singapore đứng thứ 4, sau Luxembourg, Ireland và Thụy Sĩ.
Dân số Singapore hiện gần 5,9 triệu người, theo ước tính Worldometer dựa trên dữ liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc.
4. Tên đầy đủ của quốc gia này có nghĩa là gì?
-
Kho báu
0%
- Vùng đất giàu có0%
- Nơi linh thiêng0%
- Chốn bình yên0%Chính xác
Tên đầy đủ của Brunei là Negara Brunei Darussalam, trong đó:
“Negara” nghĩa là “đất nước” (tiếng Mã Lai).
“Darussalam” nghĩa là “chốn bình yên” (tiếng Ả Rập).
Theo ghi chép lịch sử, Brunei được thành lập bởi Awang Alak Betatar, sau này là Sultan Muhammad Shah, trị vì khoảng năm 1400. Ông di chuyển từ Garang, quận Temburong, đến cửa sông Brunei và khi cập bến kêu lên “Baru nah!”, nôm na là “Chỗ đó!”. Đây là nguồn gốc tên gọi Brunei.
Brunei từng được đổi tên thành “Barunai”, có thể ảnh hưởng từ “Varun” trong tiếng Phạn, nghĩa là “các thủy thủ” vào thế kỷ 14.
5. Quốc gia này có bao nhiêu đơn vị hành chính?
-
40
0%
- 200%
- 100%
- 40%Chính xác
Theo trang web của Liên Hợp Quốc, nước này nằm ở phía Tây Bắc của đảo Borneo. Phía Bắc giáp biển và tất cả các phía còn lại giáp bang Sarawak của Malaysia.
Brunei Darussalam được chia thành 4 huyện là Brunei/Muara, Tutong, Belait và Temburong. Bandar Seri Begawan, thuộc Brunei/Muara, là thủ đô của Brunei Darussalam với diện tích khoảng 16km².
Các đô thị quan trọng khác: Muara, cách thủ đô khoảng 41km về phía Đông Bắc, nơi có cảng chính; Seria là trung tâm công nghiệp dầu khí; Kuala Belait, Pekan Tutong và Bangar là trung tâm hành chính của các huyện Belait, Tutong và Temburong.
-
Xem thêm về:
-
Nước ít dân nhất Đông Nam Á
-
Brunei
Tin nổi bật
- 20
- Vùng đất giàu có
- Sai
- 1.000 đô la Brunei
- Brunei