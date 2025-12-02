Chính xác

Dân số Brunei hiện khoảng 465.000 người, ít nhất trong 11 quốc gia Đông Nam Á, theo ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc được Worldometers cập nhật. Đây là quốc gia duy nhất trong khu vực có dân số dưới 1 triệu người.

Với diện tích hơn 5.700km², mật độ dân số Brunei chỉ khoảng 82 người/km².